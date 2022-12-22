Покупая новый автомобиль, украинцы продолжают отдавать предпочтение бензиновым двигателям, однако спрос на них продолжает уменьшаться.
Так из 3090 приобретенных в ноябре новых легковушек 55% были автомобили, оборудованные бензиновыми моторами. В прошлом году такие автомобили охватывали 64% рынка новых машин.
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Второй результат у дизельных авто, как и в прошлом году, им принадлежит 22% ноябрьского рынка. На третьем месте автомобили с гибридными силовыми установками – 13%. Относительно соответствующего периода прошлого года доля «гибридов» увеличилась на 2 процентных пункта.
Доля автомобилей на аккумуляторных источниках питания за год выросла с 2 до 9 процентов.
Как и в прошлом году наименее популярны остаются авто с ГБО – 1%.
- Самым популярным бензиновым авто в ноябре была Toyota RAV4
- В сегменте дизельных легковушек первенство у Renault Duster.
- Среди гибридов лидер – Toyota RAV4 Hybrid.
- Наиболее востребованный на рынке новых электромобилей – Volkswagen ID.4.
- Лидером регистраций новых автомобилей с ГБО стал Renault Duster.