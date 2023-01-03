За год украинцы приобрели 37,9 тысяч новых авто. Самым популярным автомобилем стал Toyota RAV4.

В 2022 году в Украине было зарегистрировано 37,9 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает Укравтопром.

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Итак, по отношению к 2021 году, рынок новых авто сократился на 63% - достигнув самого низкого уровня с начала века.

Первое место рейтинга марок, на рынке новых легковых авто, заняла Toyota с результатом 6914 зарегистрированных авто (на 55% меньше, чем в прошлом).

На втором месте – Renault, продажи автомобилей которой уменьшились на 71% – до 3975 шт.

Третий результат у Skoda – 2829 шт. (-54% от 2021 г.)

Четвертое место украинцы предоставили Hyundai, приобретя 2285 авто этой марки (-52%)

Замыкает лидерскую пятерку Volkswagen – 2274 авто (-45%).

Также в ТОП-10 рынка 2022 попали: BMW – 1726 шт. (-41%); Mercedes-Benz – 1669 шт. (-44%); Mitsubishi – 1655 шт. (-61%); Chery – 1631 шт. (-65%); Kia – 1167 шт. (-87%).

Бестселлером года стал Toyota RAV4 с показателем 2525 регистраций.