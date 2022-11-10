Суд вынудил сеть АЗС оплатить компенсацию за сломанный автомобиль.

Киевский апелляционный суд вынес решение по делу о ненадлежащем исполнении работником автозаправки своих обязанностей, в результате чего был сломан авто, а автовладелец получил большие убытки.

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Как говорится в материалах дела, 31 декабря 2020 года гражданин Б. на автомобиле Skoda Oсtavia с дизельным двигателем заехал на заправку одной известной сети АЗС в Святошинском районе Киева.

Остановившись у колонки, он сообщил работнику – оператору АЗС, что будет заправляться дизельным топливом.

На кассе Б. также отметил, что будет заправляться именно дизельным горючим и произвел соответствующий расчет. После этого Б. сел за руль, проехал 11 км и поставил автомобиль во дворе частного дома. 1 января 2021 Б. попытался завести автомобиль, однако уже не смог этого сделать.

Для того чтобы доставить Skoda на СТО, ему пришлось вызвать эвакуатор. Специалисты СТО обнаружили, что автомобиль Б. перестал работать из-за того, что вместо дизельного горючего в бак залили бензин.

В итоге расходы Б. на ремонт двигателя автомобиля составили 60,5 тыс. гривен. 850 гривен пришлось заплатить за услуги эвакуатора.

Недовольный понесенными расходами Б. решил взыскать с сети АЗС материальный ущерб, моральный ущерб (2 тыс. гривен) и расходы на профессиональную помощь (13 200 гривен).

Впрочем, с первой попытки ему это не удалось. В мае 2022 Соломенский районный суд Киева отказался удовлетворить исковые требования Б.

Суд пришел к выводу, что Б. не смог доказать вину именно работников АЗС в том, что его автомобиль был заправлен не дизельным топливом, а бензином.

Кроме того, суд вообще высказал сомнения, что Б. заправлялся именно на указанной АЗС, поскольку никаких доказательств суду он не предоставил.

Впрочем, это не остановило Б., и он подал апелляционную жалобу. 4 октября 2022 Киевский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил иск Б.

В этом случае суд пришел к выводу, что ответственность за заправку автомобилей соответствующим типом топлива на АЗС возлагается на работников АЗС.

Заправка автомобиля с дизельным бензиновым двигателем, как отметил суд, равняется продаже продукции с дефектом, поскольку привело к выводу авто истца из строя. Кроме того, ответчик – сеть АЗС, должны были предоставить доказательства, свидетельствующие об отсутствии вины работника АЗС, например, провести служебную проверку и выяснить обстоятельства произошедшего 31 декабря 2020 года инцидента. Сеть АЗС никаких служебных проверок не провела.

В итоге суд постановил взыскать с сети АЗС расходы Б. на ремонт двигателя автомобиля - 60,5 тыс. гривен, моральный ущерб (2 тыс. гривен) и расходы на профессиональную помощь (13 200 гривен).