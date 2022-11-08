Синтетичне паливо – це не наукова фантастика. Воно вже використовуються в деяких програмах, зокрема в гонках. Використання його на звичайних авто опоки що економічно недоцільне.

Пальне, зроблене для спортиних авто, не обов’язково підходить для усіх транспортних засобів, але YouTube-канал Seen Through Glass наважився на експеримент, щоб оцінити використання газу компанії на основі біомаси в серійному автомобілі.

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Звичайно, пересічна людина не їздить містом на Ferrari 360. Але суперкар все ще служить еталоном для того, щоб побачити, як двигун, що розроблений для викопного палива, працює з чимось іншим у баку. У цьому випадку пальне виробляється з поєднанням біомаси та водню. Біомаса ґрунтується на сільськогосподарських культурах, і коли вона вся оброблена, в результаті виходить пальне, яке працює як бензин.

Так, це також означає, що він горить і виділяє викиди вуглецю, як бензин. Однак вивільнений вуглець уже є частиною поточного вуглецевого циклу, який поглинається протягом кількох місяців у міру росту сільськогосподарських культур. Як наслідок, у відео стверджується, що це рішення з нейтральним викидом вуглецю. «Зберіть кілька старих культур, переробіть їх на пальне за допомогою водню, і вирушайте в перегони», - рекомендують автори відео.

У випадку палива P1 ми маємо на увазі це буквально. Компанія вже постачає синтетичне паливо для Чемпіонату світу з ралі, і нещодавно воно було використано для демонстрації автомобіля Формули-1 1990-х років.

Цей власник Ferrari зізнався, що почувається комфортно, випробувавши його на високооборотному 3,6-літровому V8 360. І, що не дивно, автомобіль працював так, як і повинен. Єдиним аспектом, не розглянутим у відео, була витрата пального.