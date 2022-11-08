Синтетическое топливо – это не научная фантастика. Оно уже используются в некоторых программах, в частности в гонках. Использование его на обычных авто пока экономически нецелесообразно.

Топливо для спортивных автомобилей не обязательно подходит для обычного транспорта, но YouTube-канал Seen Through Glass решился на эксперимент, чтобы оценить использование газа компании на основе биомассы в серийном автомобиле.

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Конечно, обычный человек не ездит по городу на Ferrari 360. Но суперкар все еще служит эталоном для того, чтобы увидеть, как двигатель, разработанный для ископаемого топлива, работает с чем-то немного другим в баке. В этом случае топливо производится с сочетанием биомассы и водорода. Биомасса основывается на сельскохозяйственных культурах, и когда она вся обработана, в результате получается топливо, которое работает как бензин.

Это также означает, что оно горит и выделяет углерод, как и бензин. Однако высвобожденный углерод уже является частью текущего углеродного цикла, который поглощается в течение месяцев по мере роста сельскохозяйственных культур. Как следствие, в видео утверждается, что это решение с нейтральным выбросом углерода. “Соберите несколько растений, переработайте их на топливо с помощью водорода, и отправляйтесь на гонки”, – рекомендуют авторы видео.

В случае топлива P1 мы подразумеваем это буквально. Компания уже поставляет синтетическое топливо для Чемпионата мира по ралли, и недавно это топливо было использовано для демонстрации автомобиля Формулы-1 1990-х годов. С такими машинами, которые служат примерами, этот владелец Ferrari признался, что чувствует себя комфортно, испытав его на високооборотном 3,6-литровом V8 360. И, что не удивительно, автомобиль работал так, как и должен был. Единственным аспектом, не рассмотренным в видео, был расход топлива.