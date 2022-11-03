Национальный банк Украины прогнозирует постепенный рост цен на топливо до 20% в год.

Инфляционный отчет НБУ за октябрь 2022 содержит информацию о том, что цена горючего за год уже выросла на 66% и в дальнейшем будет продолжать рост, но несколько меньшими темпами.

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«Рост цен на горючее существенно замедлялся (до 66.2% г/г в сентябре), хотя их уровень стабилизировался на высоком уровне. Это объясняется уменьшением цен на нефть в мире и насыщением рынка благодаря налаживанию логистики и возобновлению конкуренции между АЗС», – пишут специалисты НБУ.

«В дальнейшем горючее будет дорожать медленнее (до 20% в год). С одной стороны, цены будут сдерживать постепенное понижение мировых цен на нефть. С другой – ожидаемый возврат системы налогообложения горючего на довоенный уровень будет сохранять цены высокими. Однако эффекты переноса высоких цен на горючее будут продолжаться и в дальнейшем, обусловливая, в частности, подорожание транспортных услуг. Это будет подпитывать общую инфляцию», - говорится в отчете НБУ.