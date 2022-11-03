Національний банк України прогнозує поступове зростання цін на пальне до 20% на рік.

Інфляційний звіт НБУ за жовтень 2022 року містить інформацію про те, що ціна пального за рік вже зросла на 66% і надалі продовжуватиме зростання, але дещо меншими темпами.

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«Зростання цін на пальне суттєво сповільнювалося (до 66.2% р/р у вересні), хоча їх рівень стабілізувався на високому рівні. Це пояснюється зменшенням цін на нафту у світі та насиченням ринку завдяки налагодженню логістики й відновленню конкуренції між АЗС», - пишуть спеціалісти НБУ.

«Надалі пальне дорожчатиме повільніше (до 20% на рік). З одного боку, ціни стримуватиме поступове зниження світових цін на нафту. З іншого – очікуване повернення системи оподаткування пального на довоєнний рівень зберігатиме ціни високими. Проте ефекти перенесення високих цін на пальне триватимуть і надалі, зумовлюючи, зокрема, подорожчання транспортних послуг. Це підживлюватиме загальну інфляцію», - сказано у звіті НБУ.