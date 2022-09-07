Экспертиза бензина А-95 в начале сентября показала, что на украинских заправках кроме европейского бензина много "бодяги", которой заправлять свой автомобиль не стоит.

Топливный кризис в Украине закончился. Благодарить за это следует, прежде всего, импортеров, которые за несколько месяцев переориентировали поставки из стран-агрессоров на западные НПЗ, а во-вторых – наше правительство. Решение о фактической отмене стандарта Евро 5, а точнее о легализации норм стандартов Евро 4 и Евро 3, было своевременным и позволило наполнить рынок.

Впрочем, автовладельцам радоваться долго не пришлось – на многих заправках появилось невероятное количество некачественного, а потому опасного топлива. Ведь нелегальные производители нефтепродуктов подумали, что больше вообще не существует никаких стандартов. Поэтому заправлять свои автомобили сейчас нужно крайне осторожно, чтобы не влететь на дорогостоящий ремонт топливной аппаратуры.

Кстати на Киевщине задержали женщину за мошенничество с горючим

Институт потребительских экспертиз впервые с начала войны провел исследование бензина А-95. Как оказалось, многие сети АЗС не рискуют продавать "бодягу", теряя репутацию вместо мгновенной прибыли. Но те, у кого репутации не было никогда, открыли "все краны" и жульничают даже больше, чем раньше. Где безопасно заправляться, читайте дальше.

Проверку прошла значительная часть всеукраинских сетей (WOG, ОККО, ANP, PRIME, SOCAR, MARSHALL, БРСМ НЕФТЬ), а также серьезные региональные игроки (KLO, AVANTAGE 7, ZOG, BVS, NEFTEK, УКРПЕТРОЛЬ, RUR, ВЕСТА). Для контраста были отобраны образцы на отдельных АЗС – NPG и NG, а также двух "бочках" – в Киеве и Днепре. Из-за очень низкой цены бензина на этих АЗС не было недостатка в покупателях, поэтому их клиентам будет интересно узнать, что же они на самом деле заливают в баки.

Эксперты разделили результаты, полученные в лаборатории на зоны – зеленую, синюю и красную. Исходя из результатов исследований, зоны разделили так: в первую, зеленую, попали сети, нормативы которых соответствовали Евро-5, то есть европейское горючее. В синюю – соответственно Евро 4 (нарушения по довоенным нормативам), но с незначительными отклонениями. И наконец, красная – сюда попали сети, топливо на которых вообще не соответствовало никаким нормативам, и которое вообще не бензин, а представляет собой определенную топливную смесь. Заправка таким суррогатом гарантированно приведет к уничтожению двигателя современного автомобиля.

АЗС Октановое число (опыт. метод) Содержание серы Объемная доля ароматических углеводородов Объемная доля бензола Норматив (исследование по ДСТУ 7687:2015) не менее 95 ед. не больше 10 мг/кг в %, не больше 35 в %, не больше 1,0 WOG 97,7 7 25,5 0,68 ОККО 96,8 9 14,7 0,21 PRIME 96 6 30,7 0,19 КLO 96,8 7 29 0,93 AVANTAGE 7 96 3 28,5 0,97 ZOG 96,1 7 31,6 0,45 ANP 96,3 9 29,0 0,95 SOCAR 96,1 15 31,8 0,89 BVS 97,2 14 30,4 0,98 NEFTEK 96,3 10 29 0,95 БРСМ НЕФТЬ 97,1 277 37,3 2,40 MARSHALL 93,3 8 8,2 2,39 ВЕСТА 92 35 34,4 2,27 RUR 78,8 10 24,1 10,20 NG 96 150 25,4 1,64 УКРПЕТРОЛЬ 93,5 640 20,4 2,91 NPG 93,4 68 10,8 2,86 БОЧКА 1 (КИЕВ) 85,8 22 10,4 2,34 БОЧКА 2 (ДНЕПР) 95,8 20 30,8 2,12

Пробы были отправлены в сертифицированную лабораторию, где их исследовали на соответствие нормативам профильного ДСТУ 7687:2015 (бензин А-95-Евро5). Образцы были проверены по основным параметрам: октановое число, содержание серы и объемные части ароматических углеводородов и бензола.

Зеленая зона

В зеленой зоне лидеров оказались 6 сетей: WOG, ОККО, KLO, PRIME, AVANTAGE 7 и ZOG. В первую очередь был проверен самый главный для работы двигателя параметр – октановое число.

Норматив установлен на уровне не ниже 95 единиц. У WOG – рекордный запас (97,7 ед.). Отлично – ОККО (96,8), KLO (96,8). В PRIME, AVANTAGE 7, и ZOG – более 96 ед. При таких показателях двигатель работает на полную мощность, это очевидный маркер заводского европейского топлива.

Далее посмотрели на содержание серы, одного из важнейших показателей, являющегося показателем долгой «жизни» двигателя. Минимальное значение обнаружено в бензине А-95, приобретенном в сети WOG (7 мг/кг), KLO и запорожской ZOG (по 7 мг/кг). Это с запасом превышает допуски Евро 5.

Что касается содержания ароматических углеводородов, то у всех участников значение в пределах нормы, лучший показатель у ОККО – всего 14,7%, AVANTAGE 7 (28.5).

Далее был проверен еще один важный показатель – содержание бензола. Это токсичное вещество в бензине должно быть как можно меньшим, поскольку увеличение его количества напрямую влияет на уменьшение ресурса двигателя. Здесь результаты полярны, но все в допусках. Наименьшее количество – у PRIME (0,19% при норме не выше 1%) и ОККО (0,21%).

Синяя зона

Здесь оказались и премиальная сеть SOCAR, и дискаунтеры BVS и NEFTEK. Незначительные отклонения от стандарта Евро 5 зафиксированы у SOCAR и BVS по содержанию серы – 15 и 14 мг/кг соответственно.

Также интересно стоит ли сейчас устанавливать газ на авто?

Красная зона

В красной зоне – сплошная радость для любителей экономии. Бензин А-95 в сетях БРСМ НЕФТЬ, MARSHALL, NPG, УКРПЕТРОЛЬ, RUR, ВЕСТА и просто безымянных бочонков на обочине – это машина времени. Времени, которое отсылает автолюбителей в 90-е и до эпохи карбюраторов.

В MARSHALL, ВЕСТА, NPG и УКРПЕТРОЛЬ октановое число оказалось намного ниже требуемого – от 92 до 93 единиц. А это четкий маркер самодельного топлива, изготовленного в кустарных условиях. Но "рекордсмены" просто ввели в ступор экспертов – смесь, купленная на АЗС RUR в Кировоградской области – 78,8 единиц! Не слишком отстала и «бочка» в Киеве – 85,8 единиц. Прямое следствие цены, которая на 10 грн./литр меньше конкурентов!

Это серьезное нарушение, поскольку двигатели современных автомобилей четко настроены на соответствующий уровень октанового числа. Заправка бензином с пониженным октаном как минимум увеличит расход топлива и уменьшит мощность двигателя, а как максимум – может привести к тотальной поломке топливной аппаратуры.

Что касается вредной для экологии и воздуха серы, то превышение практически в двадцать семь (!) раз было обнаружено в образце БРСМ НЕФТЬ (277 мг/кг при норме не более 10). Но был и больший антиректорд – количество серы в пробе УКРПЕТРОЛЬ превышает норму в 64 раза, то есть 640 мг/кг. Это что-то невероятное!

Но наибольшей проблемой оказалось содержание бензола – двукратное и большее превышение допустимого уровня этого токсического вещества обнаружено у абсолютно всех аутсайдеров. Так, в образце бензина А-95, приобретенном на АЗС сети RUR, в лаборатории нашли абсолютный "рекорд" за все время исследований – 10,2% (!!!). Это в десять раз больше предельной нормы! Напомним, это опасное соединение, от которого образуется нагар и происходит перегрев двигателя. При таких заоблачных показателях бензола проблемы со здоровьем водителей и пешеходов практически неизбежны. Как и почти гарантированная поломка автомобиля, расход средств и нервов.

Также интересно как слить бензин из бака с помощью шланга.

Выводы

В общем, результаты исследования наталкивают на совершенно очевидные выводы. В то время, пока лидеры рынка по всем уголкам Европы контрактуют объемы нормального топлива, бодяжники пользуются сложной ситуацией и зарабатывают сверхприбыли на нашем здоровье и бюджетах автовладельцев. Они даже не пытаются придерживаться каких-либо правил.

Участники черного рынка инвестируют десятки миллионов гривен в новые "производства", поскольку легальных НПЗ больше не осталось, они разрушены ракетными ударами агрессора. При этом возникает и другой вопрос – у них были логистические возможности, когда рынок задыхался от дефицита, но они не спешили их задействовать. Не похоже ли это на сознательный саботаж? Ответ должны предоставить соответствующие органы. Важно помнить, что Победа не за горами, и в мирной жизни не должно быть никаких контрафактов и подделок. С этим нужно бороться. И думать об этом нужно уже сейчас.

Автор: Вадим Кривенко, ИСЭ.