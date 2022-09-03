Стоимость автогаза на заправках уже вдвое меньше бензина. В то же время цена установки ГБО выросла. Есть ли сейчас смысл переоборудовать машину для работы на газе?

Переоборудование автомобилей с бензиновым двигателем на возможность использовать еще и автогаз (пропан-бутан) всегда было выгодно тем, кто много ездит. К примеру, сейчас в Украине практически невозможно найти такси, которое ездит на бензине – только на газе или дизеле. А вот обычные владельцы легковых автомобилей, которые приезжают за год 10-20 тысяч километров, очень тщательно рассчитывают рентабельность переоборудования на газобаллонное оборудование (ГБО).

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По словам эксперта Консалтинговой группы “А-95” Артема Куюна, “украинский опыт показывает, что спрос на установку ГБО (особенно на коммерческий транспорт) начинает падать, когда соотношение газ/бензин находится выше уровня 65%. При равной доступности бензина и газа техническая целесообразность использования газа на уже установленном ГБО исчезает, только когда ценовая пропорция превышает 75%”.

Газ – дешевле, оборудование – дороже

На начало сентября средняя цена пропан-бутана на украинских АЗС составляет около 26 грн за литр. Стоимость бензина А95 – 49–51 грн за литр. Соотношение цены бензина к автогазу составляет около 50-55%. А это значит, что пользоваться газом на переоборудованном автомобиле с ГБО почти вдвое дешевле, чем бензином на том же автомобиле (расход газа всегда где-то на 15-20% больше, чем бензина).

Впрочем, за время войны существенно выросла стоимость установки газобаллонного оборудования. “В 2022 году закупочная цена оборудования, устанавливаемого при переоборудовании автомобилей на ГБО, выросла в евро где-то на 10%, – говорит Роман Матвеев, директор компании “Мотор-Газ”, являющейся дистрибьютором оборудования для ГБО Alex в Украине. – А такие компоненты как топливные баллоны для пропан-бутана выросли в цене на 30-40%”. Интересно, что баллоны для ГБО производились в Турции из металла, выплавленного в Мариуполе. Теперь украинским компаниям пришлось сменить поставщика этих комплектующих.

Таким образом, средняя стоимость оборудования ГБО наиболее популярного 4-поколения для 4-цилиндрового двигателя с распределенным впрыском горючего вместе с услугами установки сейчас составляет 500-600 евро вместо 450-500 евро в прошлом году. Учитывая, что в 2021 году за один евро давали 30 грн, а сейчас – 40, цена в гривнах выросла с 13 500 – 17 000 до 20 000 – 25 000 грн. Вдобавок, если в прошлом году компании, устанавливавшие ГБО, часто соглашались на рассрочку платежа, то сейчас таких условий почти ни у кого нет.

Экономия существует

Чтобы подсчитать окупаемость газобаллонного оборудования в нынешних условиях, рассчитаем расходы на бензин и газ для автомобиля с расходом в среднем 10 литров бензина на сотню километров или 12 л газа. Тогда ГБО стоимостью 500 евро полностью окупится за 10,5-12 тысяч километров, то есть где-то за год обычной эксплуатации. Если человек часто ездит между городами и накатывает 20 – 30 тысяч километров в год (т.е. 1,6 – 2,5 тысяч км в месяц), срок окупаемости снизится до полугода или даже четырех месяцев.

Окупаемость ГБО для авто с расходом бензина в 10 л на 100 км:

Ольга, владелица Renault Koleos с бензиновым двигателем, рассказала о своем опыте установки ГБО: “Если раньше заправка полного 60-литрового бака бензина в моем автомобиле обходилась в 3000 грн, то сейчас аналогичный объем газа опустошает мой кошелек на 1600 грн. То есть, только за каждую заправку я экономлю 1400 грн”.

Роман Матвеев подтверждает, что спрос на оборудование и установку ГБО в последнее время вырос. “Если в прошлом году мы испытывали снижение интереса автовладельцев к установке ГБО, то в этом году спрос снова возобновился, даже несмотря на удорожание оборудования, – говорит Роман. – И не только из-за экономии. Топливный кризис весной этого года показал, что владеть автомобилем, потребляющим два типа горючего, гораздо надежнее, чем одним. Все помнят, когда за бензином и дизтопливом на АЗС были огромные очереди и лимиты на заправку, а газ продавали без очередей и ограничений”.

Официальная статистика не показывает безумного роста в становлении ГБО, но на это есть несколько причин. “За первое полугодие 2022 года в украинских сервисных центрах было официально перерегистрировано 7,8 тысячи автомобилей на другой вид горючего – с бензина на газ-бензин. Это вдвое меньше, чем за аналогичный период в прошлом году”, – утверждают в Институте исследований авторынка.

Однако официальная статистика существенно отличается от реальной, ведь для перерегистрации авто с ГБО нужно платить около 3000 грн за сертификацию и 700 грн за новый техпаспорт, а в условиях войны эти дополнительные расходы для многих водителей кажутся избыточными. Поэтому многие автовладельцы не платят за узаконивание ГБО. Еще одна причина – во время активной фазы войны мало кто задумывался о переоборудовании, а количество автовладельцев в Украине уменьшилось из-за захвата части территорий и выезда на автомобилях за границу.

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Прогноз – в пользу газа

Решение об установке на свой автомобиль ГБО автовладелец принимает на основе многих факторов, в том числе исходя из прогнозов стоимости горючего в будущем. А оно, к сожалению, подорожает – из-за решений украинских парламентариев. Недавно они приняли в первом чтении закон, который повышает акцизы на горючее. Однако для газа снова есть хорошие новости – если на бензин акциз будет 100 евро за 1000 литров, то для пропан-бутана – вдвое меньше, то есть 50 евро.

“Согласно этому законопроекту, акциз прибавит около 2 грн/л к цене автогаза и 4 грн/л – к цене бензина, – уверен Артем Куюн. – По нашему прогнозу, по возвращении налогов средняя цена бензинов подтянется до 50-51 грн/л, автогаза – до 28-29 грн/л. Таким образом, соотношение цены газа и бензина будет на уровне 55-56%”.

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Еще одна проблема, волнующая автовладельцев – качество горючего. Исходя из того, что все поставщики на АЗС в этом году изменились, у водителей уже нет уверенности в стабильности нефтепродуктов даже в крупных сетях АЗС. Например, некоторые нефтепродукты везут к нам из Индии или Казахстана, некоторые производят на украинских мини-НПЗ или нефтебазах.

“Качество LPG не изменилось по сравнению с довоенным периодом, – утверждает Артем Куюн. – И это делает автогаз более интересным по сравнению с другими моторными топливами, ведь качество дизельного топлива и бензина в Украине существенно ухудшилось”.

Исходя из всех факторов, установка ГБО на бензиновые автомобили снова выгодна. Ведь соотношение стоимости автогаза и бензина делает эксплуатацию на пропан-бутане более дешевой, а окупаемость установки ГБО даже с учетом удорожания компонентов – приемлемой.

Дополнительными преимуществами наличия на авто ГБО является возможность заправляться двумя видами горючего, что улучшает безопасность во время войны и увеличивает дальность пробега на одной заправке.