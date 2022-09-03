Вартість автогазу на заправках вже вдвічі менша, ніж бензину. Водночас ціна встановлення ГБО підросла. Тож чи є зараз сенс переобладнувати машину для роботи на газі?

Переобладнання автомобілів з бензиновим двигуном на можливість використовувати ще й автогаз (пропан-бутан) завжди було вигідним для тих, хто багато їздить. Наприклад, зараз в Україні практично неможливо знайти таксі, яке їздить на бензині – лише на газу чи дизелі. А от звичайні власники легковиків, які наїжджають за рік 10-20 тисяч кілометрів, дуже ретельно вираховують рентабельність переобладнання на газобалонне обладнання (ГБО).

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За словами експерта Консалтингової групи «А-95» Артема Куюна, «український досвід показує, що попит на встановлення ГБО (особливо на комерційний транспорт) починає падати, коли співвідношення газ/бензин знаходиться вище рівня 65%. За умови рівної доступності бензину та газу технічна доцільність використання газу на вже встановленому ГБО зникає, лише коли цінова пропорція перевищує 75%».

Газ – дешевше, обладнання – дорожче

Станом на початок вересня середня ціна пропан-бутану на українських АЗС становить близько 26 грн за літр. Вартість бензину А95 – 49-51 грн за літр. Тож співвідношення ціни бензину до автогазу становить близько 50-55%. А це значить, що користуватись газом на переобладнаному автомобілі з ГБО майже вдвічі дешевше, ніж бензином на тому ж авто (витрата газу завжди десь на 15-20% більша, ніж бензину).

Втім, за час війни суттєво виросла вартість встановлення газобалонного обладнання. «У 2022 році закупівельна ціна обладнання, яке встановлюється під час переобладнання автомобілів на ГБО, виросла в євро десь на 10%, – говорить Роман Матвеєв, директор компанії «Мотор-Газ», яка є дистриб’ютором обладнання для ГБО Alex в Україні. – А такі компоненти, як паливні балони для пропан-бутану, виросли в ціні на 30-40%». Цікаво, що балони для ГБО виробляли в Туреччині з металу, виплавленого у Маріуполі. Тепер українським компаніям довелось змінити постачальника цих комплектуючих.

Таким чином, середня вартість обладнання ГБО найбільш популярного 4-покоління для 4-циліндрового двигуна з розподіленим впорскуванням пального разом з послугами встановлення зараз становить 500-600 євро замість 450-500 минулого року. Враховуючи, що торік за один євро давали 30 грн, а зараз – 40, то ціна у гривнях виросла з 13 500 – 17 000 до 20 000 – 25 000 грн. На додаток, якщо в минулому році компанії, які встановлювали ГБО, часто погоджувались на розстрочку платежу, то зараз таких умов майже ні у кого немає.

Економія існує

Щоб порахувати окупність газобалонного обладнання в нинішніх умовах, розрахуємо витрати на бензин та газ для автомобіля, який витрачає в середньому 10 літрів бензину на сотню кілометрів або 12 л газу. Тоді ГБО вартістю 500 євро повністю окупиться за 10,5-12 тисяч кілометрів, тобто десь за рік звичайної експлуатації. Якщо людина часто їздить між містами й накатує 20 – 30 тисяч кілометрів на рік (тобто 1,6 – 2,5 тисяч км на місяць), термін окупності знизиться до пів року або навіть чотирьох місяців.

Окупність ГБО для авто з витратою бензину у 10 л на 100 км:

Ольга, власниця Renault Koleos з бензиновим двигуном, розповіла про свій досвід встановлення ГБО: «Якщо раніше заправка повного 60-літрового бака бензину в моєму авто обходилась у 3000 грн, то зараз аналогічний об’єм газу спустошує мій гаманець на 1600 грн. Тобто лише за кожну заправку я економлю 1400 грн».

Роман Матвеєв підтверджує, що попит на обладнання та встановлення ГБО останнім часом зріс. «Якщо минулого року ми відчували зниження зацікавлення автовласників до встановлення ГБО, то цьогоріч попит знову відновися, навіть попри подорожчання обладнання, – говорить Роман. – І не лише через економію. Паливна криза навесні цього року показала, що володіти автомобілем, який споживає два типи пального, набагато надійніше, ніж з одним. Всі пам’ятають, коли за бензином та дизпаливом на АЗС були величезні черги та ліміти на заправку, а газ продавали без черг і обмежень».

Офіційна статистика не показує шаленого зростання в становлень ГБО, але на це є кілька причин. «За перше півріччя 2022 року в українських сервісних центрах було офіційно перереєстровано 7,8 тисяч автомобілів на інший вид пального – з бензину на газ-бензин. Це вдвічі менше, ніж за аналогічний період минулого року», – стверджують в Інституті досліджень авторинку.

Однак офіційна статистика суттєво відрізняється від реальної, адже для перереєстрації авто з ГБО потрібно платити близько 3000 грн за сертифікацію та 700 грн за новий техпаспорт, а в умовах війні ці додаткові витрати для багатьох водіїв видаються надлишковими. Тому багато хто з автовласників не платить за узаконення ГБО. Ще одна причина – під час активної фази війни мало хто замислювався про переобладнання, а кількість автовласників в Україні зменшилась через захоплення частини територій та виїзд на автомобілях за кордон.

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Прогноз – на користь газу

Рішення про встановлення на свій автомобіль ГБО автовласник приймає на основі багатьох факторів, в тому числі – виходячи з прогнозів вартості пального в майбутньому. А воно, на жаль, подорожчає – через рішення українських парламентарів. Нещодавно вони ухвалили у першому читанні закон, який підвищує акцизи на пальне. Однак для газу знову є добрі новини – якщо на бензин акциз буде 100 євро за 1000 літрів, то для пропан-бутану – вдвічі менше, тобто 50 євро.

«Згідно з цим законопроєктом, акциз додасть близько 2 грн/л до ціни автогазу та 4 грн/л – до ціни бензину, – впевнений Артем Куюн. – За нашим прогнозом, після повернення податків середня ціна бензинів підтягнеться до 50-51 грн/л, автогазу – до 28-29 грн/л. Таким чином, співвідношення ціни газу та бензину буде на рівні 55-56%».

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Ще одна проблема, яка хвилює автовласників – якість пального. Виходячи з того, що всі постачальники на АЗС цього року змінились, у водіїв вже немає впевненості щодо стабільності нафтопродуктів навіть у великих мережах АЗС. Наприклад, деякі нафтопродукти везуть до нас з Індії чи Казахстану, деякі – виробляють на українських міні-НПЗ чи нафтобазах.

«Якість LPG не змінилася порівняно з довоєнним періодом, – стверджує Артем Куюн. – І це робить автогаз більш цікавим у порівнянні з іншими моторними паливами, адже якість дизельного пального та бензину в Україні суттєво погіршилася».

Виходячи з усіх факторів, встановлення ГБО на бензинові автомобілі знову вигідне. Адже співвідношення вартості автогазу та бензину робить експлуатацію на пропан-бутані дешевшою, а окупність встановлення ГБО навіть з урахуванням подорожчання компонентів – прийнятною.

Додатковими перевагами наявності на авто ГБО є можливість заправлятися двома видами пального, що покращує безпеку під час війни та збільшує дальність пробігу на одній заправці.