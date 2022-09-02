Відсутність державного регулювання цін на автомобільний газ свого часу дозволила уникнути дефіциту цього виду пального, а зараз сприяє зниженню цін.

Середня ціна на скраплений газ за місяць (з 1 серпня по 1 вересня) у мережах АЗС знизилася на 2,89 грн/л, або на 9,98, – з 28,97 грн/л до 26,09. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 2,28 грн/л і 2,38 грн/л, до 26,92 і 26,86 грн/л відповідно.

На станціях групи "Приват" автогаз здешевшав на 3,43-4,00 грн/л і тепер коштує 25,08-25,18 грн/л.

На своїх АЗС мережа "Авантаж 7" виставила на стелу 23,95 грн/л (-3,00 грн/л до 1 серпня). На станціях KLO і SOCAR продукт здешевшав на 3,14 і 4,00 грн/л, до 25,63 і 26,48 грн/л відповідно.

Крім того, на 1,34-6,00 грн/л здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS, "Овіс" та інших.

Найменше втратив у ціні скраплений газ на заправних станціях VostokGaz (-1,34 грн/л), до 26,85 грн/л, найбільше здешевшав – у мережі Prime (-6 грн), до 27,00 грн/л.

Зміна роздрібних цін на АЗС з 1 серпня по 1 вересня, грн/л: