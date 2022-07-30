Недавняя нестабильность с снабжением горючего вызвала у многих автомобилей потребность в разнообразных манипуляциях с бензином и дизтопливом. При этом выяснилось, что более сложная из них – отбор топлива из бака автомобиля.

Еще недавно в кругах автомобилистов считалось, что отобрать топливо из современного автомобиля невозможно. Но жизнь научила пользователей приемов, которые сделали указанное мероприятие вполне доступным даже для малоопытных драйверов и для большинства распространенных автомобилей.

Главное условие при переливании горючего из бака в постороннюю тару – обеспечить перепад уровней в баке и канистре.

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После получения малого опыта удается слить бензин из бака, не пролив на землю ни капли.

Шланг

Это ключевой момент сделки. Самый удобный в нынешних условиях инструмент – мягкий полиуретановый шланг с тонкими стенками внутренним диаметром около 8 – 10 мм. Благодаря умеренной эластичности такой шланг можно, проворачивая его, "ввернуть" даже в очень кривую заправочную горловину. Желательно, чтобы шланг был прозрачен (жив. ниже). Чаще такой шланг продается в магазинах хозяйственных товаров как пищевой – например, для виноделов.

Тонкий эластичный шланг можно протолкнуть даже через многократно искривленную горловину. И засосать горючее им проще, чем толстым.

Уровень

Канистру, в которую будет течь топливо, нужно размещать как можно ниже. Потому что бак у большинства машин расположен низко (под днищем), а нужно обеспечить хоть небольшой перепад уровней. Иногда есть смысл положить канистру на бок или сливать горючее сперва в небольшую тару.

Пузырьки

Чтобы не напиться впустую бензина, нужно засасывать горючее только после того, как станет понятно, что вторым концом шланг надежно погрузился в горючее. Это можно понять, дув в шланг – если другой конец "на глубине", выдутый вами воздух получает ощутимое сопротивление и бульканье из бака будет характерно низкого тона. Учтите такой нюанс: когда конец шланга достиг дна, желательно остановить его в этой позиции, чтобы он не закрутился крючком вверх и не вышел из слоя жидкости снова в воздух.

Пузырьки в шланге свидетельствуют, что шланг начал подхватывать воздух. Можно попытаться погрузить его глубже или прокрутить, чтобы он снова "притопился".

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Клапан

Нельзя просто тянуть шланг из бака на себя, таким образом вы наверняка повредите лепесток клапана, прикрывающий вход в горловину. Для свободного движения шланга клапан нужно чем отжать вглубь – пальцем, обрезком того же шланга, карандашом и т.д.

Не пугайтесь, если клапан не отдает шланг назад. Его лепесток (на фото блестящий) нужно нажать вглубь пальцем или чистым подручным предметом.

В заключение хотелось бы напомнить, что вдыхание испарений горючего и попадание его в рот, мягко говоря, не очень полезно для организма. Итак, если у вас нет уверенности в себе, попробуйте приобрести специальный шланг для перекачки горючего с ручным мини-насосом. Но, к сожалению, его характеристики будут не столь благоприятными для погружения в "хитрую" горловину, как у вышеупомянутого пищевого шланга.

Рекомендация Авто 24

Если с классическим шлангом достичь цели у вас не выходит, есть более радикальные методы. Например, откачка горючего через топливную магистраль или заведение шланга в бак через разобранную заправочную горловину. Но эти специфические приемы имеют свои особенности на каждой модели авто, и прибегать к ним нужно только после изучения вопроса. Как минимум потому, что случайное повреждение топливных сетей может привести к утечке топлива во время движения со всеми опасными последствиями.

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