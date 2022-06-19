Затруднения на топливном рынке заставили многих водителей создать запас бензина в гараже. Но ведь современный бензин имеет определенный срок годности – как долго можно держать бензин в канистре?

К сожалению, бензин по своей химической сущности не может являться продуктом длительного хранения. Он теряет летучие фракции, окисляется, концентрирует в себе смолистые вещества, что в конечном счете влияет на его эксплуатационные качества.

Срок хранения бензина зависит от технологии его получения. Не вдаваясь в технические подробности, скажем, что наиболее распространенные товарные бензины в Украине должны иметь гарантийный срок хранения не менее 6 месяцев (ДСТУ 7687:2015 "Бензины автомобильные Евро").

Заправлять современное авто из канистры – не самый лучший вариант. Но когда выхода нет, нужно хотя бы соблюдать правила хранения бензина.

Но есть специальные бензины, предназначенные “для хранения на предприятиях государственного материального резерва, а также для нужд обороны государства, ликвидации чрезвычайных ситуаций и на экспорт”. Согласно ДСТУ 8704:2017 автобензины длительного хранения имеют срок годности 5 лет. Но такое топливо вряд ли можно встретить в продаже.

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Его секрет – в способе получения: долго могут храниться химически стабильные прямогонные бензины и бензины, полученные путем каталитического риформинга. То есть получить бензин длительного хранения можно только по промышленной технологии на нефтеперегонном заводе и никак иначе.

Что будет, если заправиться старым бензином

Что же случается с бензином, который "перележал" свой срок хранения? Говоря научным языком, он прежде всего окисляется. При этом в бензине скапливаются смолистые вещества, которые со временем откладываются на емкости и деталях топливной системы автомобиля. От возраста распадаются некоторые присадки – в частности моющие, они выпадают в осадок. Кроме того, улетучиваются фракции, добавленные в бензин для повышения октанового числа. Ускоряет эти нехорошие процессы высокая температура, контакт с воздухом и металлами.

Индукционный период характеризует способность бензина противостоять старению. Обычно он составляет 360 минут (хранение до 6 мес.), у бензинов длительного хранения – 1200 минут (хранение до 5 лет).

Что будет с машиной от старого бензина

Двигатель может не запуститься. Из-за потери летучих фракций пусковые свойства горючего страдают едва ли не в первую очередь. Можно попытаться запустить мотор на небольшой порции свежего бензина и после прогрева перейти на "просроченное" топливо.

Двигатель будет испытывать детонации. Октановое число старого бензина обязательно падает. Избегать режима работы двигателя, когда из-под капота слышен "стук пальцев" - звук детонации, взрывовидного сгорания топлива. Обычно это случается при резком нажатии на акселератор на невысоких оборотах под нагрузкой.

Произойдет повышенное нагарообразование на клапанах, свечах, в камере сгорания.

Смолистые отложения еще при стоянке могут засорить тонкие каналы топливной системы – форсунки инжекторов, каналы карбюратора, насоса.

Как хранить бензин

Учтите, что указанные в вышеупомянутых ДСТУ сроки хранения касаются промышленных условий хранения – в подземных танках без доступа кислорода, то есть воздуха. В гаражных условиях строго придерживаться таких кондиций нельзя, но кое-что для улучшения условий хранения бензина можно сделать.

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Пластиковая тара может быть опасна при переливании бензина, но в качестве хранилища она лучше металлической: топливо меньше окисляется.

Бензин нужно хранить:

В герметичной таре. Кроме стандартных металлических канистр подойдут 5-6-литровые бутылки из-под воды. Они герметично закрываются и достаточно крепкие. А чтобы этой таре проще было выдерживать изменение объема бензина при перепадах температур, нужно оставить в каждой бутылке небольшую воздушную "подушку".

В чистой таре. В бутылках и канистрах не должно быть остатков воды. Убрать влагу можно либо путем длительного высушивания, либо с помощью специального препарата, обычно используемого для добавления в бензобак зимой. Если используется старая металлическая канистра, ее очень желательно предварительно прополоскать бензином или соляркой, чтобы удалить частицы ржавчины – постоянный спутник старых стальных канистр.

В прохладе. Обзорная яма или старый погреб – лучшие места для хранения бензина. Здесь даже летом будет относительно низкая температура и отсутствие солнечного света.

Для большей уверенности в гаражном хранении бензина можно использовать специальные антиокислительные присадки. Например, кладовщикам нефтебаз со стажем известны препараты типа "Агидол". Для рядовых автомобилистов доступны стабилизирующие присадки для добавления в бак, например, подобные препараты есть в номенклатуре марок Liqui Moly, Motul и других.

Перед закладкой бензина на длительное хранение к нему можно добавить стабилизатор, притормаживающий старение топлива.

А вообще подобные препараты предлагаются владельцам автомобилей, где большие "порции" горючего подолгу хранятся в баке - гибридов, машин с ГБО, газонокосилок, ретроавтомобилей. Одно из условий эффекта их использования – добавлять его в бензин нужно раньше времени, до того как в топливе начались окисления и другие процессы старения.

Рекомендация “Авто 24”

Учитывая все угрозы военного времени, следует вспомнить, как хранили свои небольшие запасы горючего автомобилисты во времена тотального дефицита. В дальнем углу гаража, на максимальном расстоянии от машины, водители устраивали так называемый приямок – углубление ниже уровня пола для двух-трех стандартных 20-литровых канистр. В таком нефтехранилище горючее было защищено от непреднамеренных повреждений. А в случае утечки из-за дефекта тары горючее оставалось сконцентрированным в углублении, чем снижался риск его возгорания в отсутствие владельца.

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