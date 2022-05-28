Проблемы со снабжением топливом привели к появлению в обращении бензина и дизеля настолько низкого качества, что двигатели отказывают чуть ли не сразу после заправки. Как не нарваться на такой контрафакт?

Из-за большого дефицита и готовности автомобилистов покупать горючее по высокой цене и, как говорится, без разбора, в Украине активизировались разного рода параллельные схемы поставок нефтепродуктов. В том числе:

Розничная реализация оптовых партий, закупленных фирмами, не имеющими соответствующих условий для хранения и распределения;

Продажа ворованного горючего;

Активизация работы подпольных мини-НПЗ (нефтеперерабатывающих заводов), которые не могут производить качественный высокооктановый бензин и дизель классом выше Евро-3.

Самое страшное, что отличить кондиционный нефтепродукт от суррогата невооруженным глазом невозможно. И тем более непросто получить какую-то компенсацию за испорченный двигатель, особенно в условиях войны, когда правоохранительные органы и суды работают, мягко говоря, не очень оперативно.

Определить качество горючего при заправке невозможно: для этого нужна лаборатория.

Но это не значит, что нужно полагаться на удачу и ждать проблем после каждой заправки. О том, как не заправиться некачественным горючим мы расскажем ниже, а для начала – основные причины, почему двигатель отказывает после заправки некачественным бензином или дизелем.

Бензин

Ущерб, который наносит машине некачественный бензин, в большинстве случаев имеет “накопительное” действие – проблемы проявляются не сразу. Но бывает и наоборот.

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Чаще всего от некондиционного бензина страдают свечи – они покрываются железосодержащим налетом, нарушающим искрообразование, а в худшем случае могут даже выйти из строя катушки зажигания. Дешевые октаноповышающие присадки в бензине замедляют сгорание топливной смеси, что может привести к расплавлению поршней и клапанов. Перед этим водитель чувствует падение крутящего момента двигателя (“слабая тяга”).

От суррогатного бензина бывают и такие вот последствия. Хотя чаще проблемы сводятся к испорченным свечам или падению мощности.

Эти же дешевые антидетонационные присадки со временем образуют отложения на деталях двигателя, из-за чего также снижается отдача мотора и его ресурс. Из-за низкого октанового числа возможна беспощадная детонация, которая может закончиться разрушением деталей цилиндро-поршневой группы или как минимум некоторых датчиков. К сожалению, большая часть указанных проблем требует в результате серьезного ремонта двигателя.

Кроме того, контрафактный бензин может быть банально грязным – это последствия непрофессионального хранения и транспортировки. В результате забиваются фильтры топливной системы, да так, что двигатель теряет возможность работать под нагрузкой, а впоследствии – и на средних оборотах. О чрезмерном содержании серы и ароматических углеводородов и говорить не приходится, но к счастью, их влияние на состояние двигателя не мгновенное, а страдает в первую чистоту выхлопа.

Дизель

У современных дизельных моторов есть еще одна, "собственная" проблема плохого топлива, которая может просто остановить машину вскоре после заправки. Это топливо, засоренное мелкими частицами – например, ржавчиной из цистерны и канистры.

Современные дизельные двигатели страдают даже от микроскопических частиц в топливе. В первую очередь речь о форсунках.

В современных топливных системах дизелей типа Common Rail топливо подаётся в цилиндр под давлением до 2000 атм. Соответственно, твердые частицы загрязнений, несущиеся в потоке солярки, на огромной скорости ударяются о стенки каналов форсунки, выбивают раковины в седле клапана и нарушают его герметичность.

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В результате характеристики инжектора могут существенно нарушиться, и если это произойдет в нескольких цилиндрах, двигатель откажется работать.

Зимой к "фирменным" дизельным проблемам добавляется сезонное

несоответствие дизтоплива, когда парафин, застывая, будет блокировать топливные фильтры.

Заправился плохим топливом: что делать?

Если вы заметили нетипичную работу двигателя и подозрения падают на топливо, лучше немедленно заглушить мотор, чтобы не усугубить ситуацию. Далее – до СТО или домой – придется добираться на эвакуаторе или на буксире. После квалифицированной диагностики можно делать выводы о причастности или непричастности горючего к причинам отказа и определиться со стоимостью ремонта.

На данном этапе следует хранить все чеки, диагностические карты СТО и другие документы. Если в дальнейшем вами будет принято решение потребовать компенсацию от АЗС, эти бумаги вам понадобятся.

В условиях войны наименьшая вероятность обнаружить контрафактный бензин или дизель – на брендовой АЗС.

Что делать, чтобы не заправиться плохим горючим

К сожалению, в условиях, когда в стране идет война, соблюдать правила безопасной заправки очень часто невозможно. И все же:

Старайтесь заправляться только на брендовые АЗС. Покупка топлива в канистрах у ловких предприимчивых граждан – надежный способ нарваться на контрафактный продукт.

Покупая горючее у незнакомцев, продемонстрируйте им, что вам небезразлично качество товара. Демонстративно зафиксируйте номер их телефона, приметы их авто, требуйте дополнительных контактов и в шутку пообещайте разборки в случае повреждения двигателя. Если эти люди продают заведомо некачественный продукт, они тут же найдут повод прекратить сделку.

Не заливайте бензин или дизель в пустой бак. Лучше, если в нем будет оставаться около половины качественного топлива. Даже если окажется, что вы случайно приобрели суррогат, до двигателя он дойдет в очень разбавленном виде, в менее опасной концентрации.

Заправляясь из канистры, используйте лейку с мелким фильтром-сеткой, который задерживает воду и некоторые частицы загрязнений.

Для дизелей в морозы следует в качестве превентивной меры использовать присадку-антигель. Ведь отогревать фильтры и трубопроводы, "запыжеванные" застывшим парафином, гораздо сложнее.

Рекомендация “Авто 24”

Уже не первый раз с начала войны мы советуем автомобилистам: пересмотрите свою транспортную политику. Часть поездок можно отменить, часть – заменить общественным транспортом, велосипедом или пешей прогулкой. Да, это не очень удобно, но позволит сэкономить топливо для тех поездок машиной, которые нельзя отложить до лучших времен.

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