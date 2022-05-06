Для цього варто скористатись спеціальними мапами та телефонами "гарячих ліній".

Шукати наявність пального в сучасних умовах, об'їжджаючи заправки на автомобілі – величезна розкіш. Під час пошуків може закінчитись навіть той бензин чи дизпаливо, що залишалось у баку. Тому перед поїздкою на АЗС краще заздалегідь дізнатись наявність на ньому дизеля чи бензину. На жаль, навіть у додатках великих мереж ця інформація не завжди актуальна. Натомість існують незалежні ресурси, які відслідковують наявність пального на конкретних АЗС різних мереж.

До речі наявність пального обіцяють вже в середині травня

Зокрема, в Києві карту наявності пального створено Департаментом цифрових комунікацій КМДА

Мапа АЗС та пального від ЛУН Місто – охоплює майже всю Україну, але не всі мережі АЗС

На цих картах зазначено адреси АЗС, наявність пального та метод заправки – за готівку, за допомогою фірмового додатку лояльності, талонів чи системи миттєвого розрахунку за допомогою смартфону.

Для того, щоб уточнити цю інформацію, перед поїздкою також варто зателефонувати на гарячу лінію мережі АЗС. Ось їх координати:

ОККО 0800501101

UPG 0800500064

SOCAR 0800508585

WOG 0800300525

AVIAS/ANP 0800501788

SHELL 0800500423

AMIC 0800501110

БРСМ 0800303404

МОТТО 0800330250

KLO 0672457500

Спитайте про спосіб розрахунку на конкретній АЗС ще перед приїздом на колонку, адже на деяких АЗС продають лише пальне, яке було попередньо придбане у фірмовому додатку АЗС. Ціни на пальне у ньому суттєво вищі ніж ті, які рекомендує держава. Однак якщо їхати треба в будь-якому випадку, цей варіант теж підійде. Для цього завантажте мобільний додаток потрібної АЗС в AppStore/GooglePlay. Після реєстрації у додатку придбайте талон на пальне чи необхідну кількість літрів прямо в ньому. Проскануйте талон на касі АЗС і заправляйтесь.

Купити пальне в додатку можна під час стояння у черзі на заправку.

Нагадаємо, які ціни на пальне рекомендує Мінекономіки