Вартість бензину до 55 грн/літр і дизельного пального до 60 грн/літр максимально відповідає нинішнім ринковим реаліям.

“Ціна бензину в 52-55 грн/літр і дизпалива в 58-60 грн/літр, що склалася на сьогодні, є точкою рівноваги для ринку. Але з поступовим надходженням нових обсягів нафтопродуктів ціна на них може знижуватися”, – вважає директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

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"При цінах 52-55 грн/літр на бензин і 58-60 грн/літр на дизпаливо, як я бачу, ринок почувається нормально, черги зменшуються. Якоюсь мірою ринок знайшов точку рівноваги, а далі почне наповнюватися новими партіями, і це має привести до зниження ціни", – сказав він на брифінгу у Медіацентрі у Києві у понеділок.

Нагадаємо, що нинішня паливна криза була викликана не лише знищенням нафтобаз та нафтопереробних заводів, а й механізмом держрегулювання цін, який зробив збитковим ввезення палива з європейських країн у перші місяці війни. Куюн зазначив, що ціна пального 40-45 грн за літр, яка визначалася при держрегулюванні, була справедлива для стабільного, забезпеченого ринку, "якого у нас на сьогодні немає".