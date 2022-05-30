Стоимость бензина до 55 грн/литр и дизельного горючего до 60 грн/литр максимально соответствует нынешним рыночным реалиям.

Цена бензина в 52-55 грн/литр и сложившаяся на сегодня дизтоплива в 58-60 грн/литр является точкой равновесия для рынка, но с постепенным поступлением новых объемов нефтепродуктов цена на них может снижаться, считает директор консалтинговой группы "А- 95" Сергей Куюн.

Читайте также Из-за госрегулирования цен на горючее Украина получила сотни миллионов долларов убытка

"При ценах 52-55 грн/литр на бензин и 58-60 грн/литр на дизтопливо, как я вижу, рынок чувствует себя нормально, очереди уменьшаются. В какой-то мере рынок нашел точку равновесия, а дальше начнет наполняться новыми партиями, и это должно привести до понижения цены", – сказал он на брифинге в Медиацентре в Киеве в понедельник.

Напомним, что нынешний топливный кризис был вызван не только уничтожением нефтебаз и нефтеперерабатывающих заводов, но и механизмом госрегулирования цен, сделавшим убыточным ввоз топлива из европейских стран в первые месяцы войны. Куюн отметил, что цена горючего 40-45 грн за литр, которая определялась при госрегулировании, была справедлива для стабильного, обеспеченного рынка, "которого у нас сегодня нет".