Государственное регулирование цен на горючее стоило Украине невероятной суммы. По подсчетам одного из экономистов, потери уже достигли 800 миллионов долларов и продолжают увеличиваться.

Чиновники ввели регулирование цен на горючее еще до войны. Но в военное время такой механизм оказался огромной ошибкой, приведшей к катастрофе – горючее исчезло из заправок.

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Частично отказаться от госрегулирования чиновники смогли лишь 17 мая, а глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетьманцев признал, что "государство ошиблось".

Украинский экономист Ярослав Романчук подсчитал, что государственное регулирование топливного рынка Украины обошлось украинцам примерно в 800 миллионов долларов убытка. Подсчет экономист выложил на своей странице в Facebook.

Ажиотаж был ожидаемым

По словам Романчука, очереди на заправках были ожидаемыми и объяснялись игнорированием государством базовых экономических законов.

"Ссылаясь на тысячелетний опыт борьбы с инфляцией, он не переходит в ручной режим регулирования цен, потому что рост цен – это не причина, а следствие. Административное регулирование цен на топливо в Украине привело к сокращению его предложения на заправках. Был разрушен баланс спроса и предложения. При неизменном и растущем по сравнению с первыми месяцами войны спросом сокращение предложения стало причиной резкого увеличения очередей на заправках", — пишет эксперт.

Последующие события были абсолютно предсказуемы, отмечает Романчук, девальвация гривны, инфляция, подорожание нефти, рост расходов на поставку топлива – все эти факторы требуют гибкой реакции продавцов на розничную цену. Если легальным продавцам ограничивать свободу формирования цены, то согласно законам экономики предложение с их стороны будет сокращаться. Чем больше будет разрыв между свободной и регулируемой ценой, тем меньше будет предложение на легальных заправках, тем больше размер "серого" рынка топлива.

Как отмечает эксперт, следствием госрегулирования стали очереди, в которых автовладелец вынужден проводить в среднем 3 часа, заправляясь раз в трое суток, а также появление серого "рынка топлива" с ценой 70 гривен, что на 30 гривен дороже "белого".

Экономист вывел формулу, позволяющую учесть убытки от сложившейся ситуации, согласно которой ежесуточно в Украине заправляются примерно 1,5 млн авто из 4,5 млн, предположительно оставшихся в стране.

При средней оценке рабочего часа в 8 долларов, 3-часовой продолжительности очереди и 1,5 млн авто на заправках в сутки, в день убытки от очередей составляют 36 млн дол.

По другой методике учитывается сумма переплаты за бензин на "сером рынке" – 30 гривен за литр, умноженные на 1,5 млн авто, и полный бак объемом 50 литров дают в сутки 66 миллионов долларов.

С учетом применяемого коэффициента 0,5, предложенного Ярославом Романчуком, убытки от госрегулирования составили около 800 миллионов долларов в месяц.

Нехватка бензина породила не только "серый рынок" по его продаже, но и новые схемы мошенничества, правда, по признанию трейдеров, даже отмена госрегулирования не приведет к исчезновению дефицита. В лучшем случае через месяц удастся избавиться от допущенных чиновниками ошибок.