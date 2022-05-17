Госрегулирование цен на топливо фактически не работает – подавляющее большинство АЗС игнорируют установленные чиновниками ограничения.

Нарушение государственной дисциплины цен установлено у 87 субъектов хозяйствования, что составляет 73% от всех осуществленных проверок. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

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"По результатам ценовых наблюдений, предоставленных главными управлениями (ГУ), нарушения субъектами хозяйствования требований постановления Кабинета министров Украины от 09.12.2020 № 1236 наблюдается почти во всех областях Украины, в частности, в Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Херсонской и Черкасской", – сообщил заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Лордкипанидзе.

По его словам, ГУ в областях и городе Киеве за 4 месяца 2022 года осуществлено 119 проверок, из них – 80 плановых, которые были проведены с 1 января по 24 февраля с. г., то есть – до полномасштабного вторжения России на территорию Украины, и 39 – внеплановых.

По результатам проверок принято 67 решений о применении административно-хозяйственных санкций на сумму 2,5 млн. гривен.

Также составлено 49 предписаний о выполнении законных требований по устранению нарушений порядка формирования, установления и применения государственных регулируемых цен, выявленных при осуществлении проверок, сумма средств, подлежащая возврату потребителям составляет 2,48 млн. гривен.

Как сообщили в Госпродпотребслужбе, к административной ответственности привлечено 98 должностных лиц, на которых наложено более 200 тыс. гривен штрафов, в то же время отметив, что во время военного положения все проверки приостановлены, кроме как внеплановых по обращению физических лиц.

Отметим, что для оплаты наложенных чиновниками штрафов сети АЗС вынуждены будут потратить собственные средства единственным наполнителем которых является конечный потребитель топлива. То есть увеличение фискального давления может привести к дальнейшему росту цен.