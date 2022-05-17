Дефицит горючего не закончится в ближайшие недели – эксперты объясняют почему такая ситуация с горючим будет сохраняться еще длительное время.

Проблему с дефицитом горючего в Украине, не удастся урегулировать в ближайшее время. Об этом единодушно говорят эксперты, опрошенные BBC Украина.

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По словам директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, до конца мая ситуация не разрешится.

"Но те ограничения, которые есть, мы сможем немножко ослабить. Пока еще 2-3 недели будет сложная ситуация. Компании закон трактовали большие объемы, которые сейчас лежат в портах и на нефтеперерабатывающих заводах Европы, но нет транспорта, чтобы привезти в Украину", – говорит он.

По мнению эксперта предельные цены, установленные чиновниками, "позволяют всем работать", тогда как 60-70 грн за литр является спекулятивной цене. Отмена государственного регулирования, по мнению Сергея Куюна, не поможет: "Цена взлетит, но продукта от этого больше не станет".

Другим прогнозом поделился президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук. По его словам, кризис продлится минимум на протяжении двух месяцев.

"Что такое 300 тысяч тонн нефтепродуктов в Европе законтрактовано? Мы должны понимать, что на сегодня пути доставки остались лишь бензовозными партиями. А если принять во внимание, что у нас где-то примерно 1200 автомобилей по 30 тонн, то это два месяца, как минимум, чтобы перевезти такое количество", – подсчитывает эксперт.

По его данным, европейские страны не очень хотят направлять в Украину свой железнодорожный транспорт, потому что нет понимания, достаточно ли будет колесных пар, чтобы поменять их на границе. Кроме того есть вероятность воздушных атак на железнодорожную инфраструктуру.

"Поэтому наиболее вероятным является автомобильный путь и бензовозы, что сейчас и происходит", – пояснил Леонид Косянчук.

Директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко озвучил еще более пессимистичный прогноз.

"Я думаю, что через неделю эта проблема не исчезнет. Она не исчезает, на мой взгляд, никогда, пока будет продолжаться война и пока будет строгое ценовое регулирование", – говорит он.