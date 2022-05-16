Импорт горючего автотранспортом вырос в 15 раз, по рекам и железной дороге – в пять.

В мае импорт горючего автомобильным транспортом вырос в 15 раз по сравнению с мартом, а речным транспортом и железной дорогой – в 5 раз. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Интервью Forbes, передает Укринформ.

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“Россияне разрушили наши нефтебазы, Кременчугский НПЗ. Безусловно, это повлияло на рынок. Мы были вынуждены полностью перестраивать логистику. Мы работаем над увеличением импорта горючего. В мае он вырос автомобильным транспортом в 15 раз, по сравнению с мартом, речным транспортом и железной дорогой – в 5 раз”, – рассказал Галущенко.

Министр заверил, что правительство делает все возможное, чтобы ситуация с горючим была решена, и заверил, что проблема с дефицитом будет решена в ближайшее время.

“Потребности на май составляют примерно 100 тысяч т бензина и 250 тысяч т дизеля. Объемы импорта растут каждый день. Проблема дефицита горючего будет решена в ближайшее время. Не могу называть более конкретные сроки, учитывая ситуацию с безопасностью”, – добавил Галущенко.