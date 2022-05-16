Імпорт пального автотранспортом зріс у 15 разів, річками та залізницею – у п'ять

У травні імпорт пального автомобільним транспортом зріс у 15 разів у порівнянні з березнем, а річковим транспортом і залізницею – у 5 разів. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в Інтерв’ю для Forbes, передає Укрінформ.

Читайте також: Дизельне пальне у гуртових закупках подорожчало до 70 гривень за літр

"Росіяни зруйнували наші нафтобази, Кременчуцький НПЗ. Безумовно, це вплинуло на ринок. Ми були змушені повністю перебудовувати логістику. Ми працюємо над збільшенням імпорту пального. В травні він зріс автомобільним транспортом у 15 разів проти березня, річковим транспортом і залізницею – у 5 разів", – розповів Галущенко.

Міністр запевнив, що уряд робить усе можливе, щоб ситуація з пальним була вирішена, та вкотре запевнив, що проблема з дефіцитом буде вирішена найближчим часом.

"Потреби на травень становлять приблизно 100 000 т бензину та 250 000 т дизелю. Обсяги імпорту зростають кожного дня. Проблема дефіциту пального буде вирішена найближчим часом. Не можу називати більш конкретні терміни з огляду на безпекову ситуацію", - додав Галущенко.