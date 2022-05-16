На минулому тижні у деяких регіонах вартість дизельного пального у гуртових закупках сягала 70 гривень за літр, хоча на решті території України закупівельні ціни були дещо меншими.

Дизельне пальне за минулий тиждень (9-13 травня) у гурті зросло на 5 грн/л, до 62 грн/л, але в середньому торгувалося в діапазоні від 57-65 грн/л залежно від регіону і умов покупки. При цьому на нього все частіше можна було почути ціну і за 70 грн/л.

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Так, на півдні у п'ятницю, 13 травня, дизель пропонувався за 48-53 грн/л. Ціна за тиждень у південних регіонах практично не змінилася, як і ситуація з наявністю ресурсу в цих регіонах. Можливо, ситуацію на півдні зможе виправити нове постачання «човном», який має прийти в найближчі кілька днів.

У північних областях ціна на дизель протягом тижня з 60 грн/л (у понеділок, 9 травня) підскочила до 70 грн/л станом на 13 травня, а пропозиція ресурсу була обмежена 5-10 куб.. Така торгівля не тривала більше кількох годин, оскільки охочих було багато, заявив один із трейдерів. Так, наприклад, партію ДП з десяти вагонів з порту в Гданську, було реалізовано за 2-3 дні.

У західних регіонах ДП протягом тижня пропонувалося за 57-60 грн/л. При цьому ціна за тиждень зросла на 12 грн/л, до 59 грн/л. Ситуацію з ресурсом у цій частині України може покращити нове постачання ДП через Угорщину, яке очікується найближчими днями.

Ціна у центральних і східних регіонах протягом тижня трималася в діапазоні 65-70 грн/л. А нестача ресурсу відчувалася набагато гостріше, ніж у прикордонних областях.

Попри декларовані пом'якшення, трейдери так само скаржаться на тривалість оформлення і документарну тяганину в пунктах оформлення під час імпорту пального. Можливо, ситуацію в логістиці пального зможе поліпшити введення в дію спеціалізованого пункту пропуску для бензовозів, яке анонсувало Мінінфраструктури.