Найближчими днями на українському кордоні один із пунктів пропуску розпочне роботу лише для ввезення пального в країну. Про це розповів заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Унаслідок перевантаженості прикордонних пропускних пунктів, затримується рух вантажівок із пальним. “Є домовленість з прикордонною службою: найближчими днями реалізувати питання того, що один з пропускних пунктів буде тільки для пального”, – зазначив Мустафа Найєм.

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Утім, він не уточнив, про який саме пункт чи кордон із державою йдеться, аби не створювати зайвого ажіотажу.

Крім того, аби розвантажити прикордонні пункти, у Мінінфраструктури хочуть зробити деякі з них лише вантажними. Так планують вчинити, наприклад, з Краковцем і Ягодином на кордоні з Польщею.

Разом з тим у Краковці хочуть звести тимчасові споруди, що дозволить розділити пасажирську та вантажну ділянки – це вдасться зробити протягом 1-2 тижнів. А впродовж кількох місяців тимчасові споруди замінять постійними.