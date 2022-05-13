Чиновник Одеської залізниці вкрав понад 62 т. палива. Йому вже повідомили про підозру. Тривають слідчі дії.

Чиновник підрозділу Одеської залізниці викрав понад 62 тони пального на суму 1,4 млн грн, повідомляє Національна поліція України.

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"Розікрав пального на 1,4 млн грн: Нацполіція повідомила про підозру чиновнику підрозділу Одеської залізниці", - йдеться у повідомленні Нацполіції у телеграм-каналі.

За інформацією поліції, згідно з висновками експертів, нестача нафтопродуктів на базі палива виробничого підрозділу регіональної філії "Одеська залізниця" перевищила 62 т.

"Під час санкціонованих обшуків поліцейські вилучили $70 тис., 500 тис. грн, а також документацію й чорну бухгалтерію", - інформують у Нацполіції.