Чиновник Одесской железной дороги украл более 62 тонн топлива. Ему уже сообщили о подозрении. Продолжаются следственные действия.

Чиновник подразделения ОЖД похитил более 62 т. топлива на сумму 1,4 млн грн, сообщает Национальная полиция Украины.

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"Раскрал горючего на 1,4 млн грн: Нацполиция сообщила о подозрении чиновнику подразделения ОЖД", – говорится в сообщении Нацполиции в телеграм-канале.

По информации полиции, согласно выводам экспертов, нехватка нефтепродуктов на базе топлива производственного подразделения регионального филиала "Одесская железная дорога" превысила 62 т.

"Во время санкционированных обысков полицейские изъяли $70 тыс., 500 тыс. грн, а также документацию и черную бухгалтерию", – информируют в Нацполиции.