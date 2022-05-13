Предприниматели простят чиновников ослабили контроль за автомобильными перевозками и максимально упростить все бюрократические проволочки на время военного положения.
Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой содействовать упрощению требований к грузовым транспортным средствам и квалификации водителей для обеспечения логистических потребностей страны.
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Соответствующее письмо ФРТУ направила к Премьер-министру Украины, Министру инфраструктуры и Главе Государственной регуляторной службы Украины, говорится в заявлении федерации.
В условиях блокирования работы портов Украины и риска разрушения железнодорожной инфраструктуры грузовые автоперевозки являются действенным механизмом обеспечения логистических процессов страны, отмечают в ФРТУ. Поэтому федерация предлагает упростить регулирование в этой сфере, чтобы обеспечить бесперебойное перемещение грузов. В частности, речь идет о следующем:
- Остановить действие норм о необходимости получения разрешений на перевозки негабаритных грузов, крупнотоннажных грузов, экспортно-импортных разрешений.
- Исключить требование наличия лицензии при перевозке опасных грузов во время военного положения.
- Предоставить возможность полной перегрузки движущегося под таможенным контролем транспортного средства.
- Остановить на время военного положения действие нормы закона о наложении административно-хозяйственных санкций за превышение габаритно-весовых норм, дать возможность осуществлять перевозки с максимумом грузоподъемности.