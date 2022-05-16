В ближайшие дни на украинской границе один из пунктов пропуска начнет работу только для ввоза горючего в страну. Об этом рассказал заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

Вследствие перегруженности пограничных пропускных пунктов, задерживается движение грузовиков с горючим. “Есть договоренность с пограничной службой: в ближайшие дни реализовать вопрос того, что один из пропускных пунктов будет только для горючего”, – отметил Мустафа Найем.

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Впрочем, он не уточнил, о каком именно пункте или границе с государством идет речь, чтобы не создавать лишнего ажиотажа.

Кроме того, чтобы разгрузить пограничные пункты, в Мининфраструктуры хотят сделать некоторые из них только грузовыми. Так планируют поступить, например, с Краковцем и Ягодином на границе с Польшей.

Вместе с тем в Краковце хотят возвести временные сооружения, что позволит разделить пассажирский и грузовой участки – это удастся сделать в течение 1-2 недель. А в течение нескольких месяцев временные сооружения заменят постоянными.