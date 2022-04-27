Один гектар українського ріпаку може замінити тонну російської нафти.

Сьогодні, коли в Україні знизилися ціни на олійні культури та заборонено їх експорт, стає економічно доцільно переробляти ріпак на біодизель. Про це пише на своїй сторінці у соцмережі Віктор Шеремета, власник ФГ “Геркулес”.

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На його думку, з 1 га ріпаку можна отримати більше однієї тонни біодизелю, а загалом, усе це може дати можливість уникнути споживання більше однієї тисячі тонн нафти.

“Сьогодні, коли суттєво знизилася ціни на олійні культури стає доцільно економічно переробляти ріпак на біодизель. В той час, коли Росія бомбить наші нафтобази та існують обмежені канали постачання пального в Україну Міністерству Енергетики варто задуматися про використання ріпаку, як біопалива”, — написав Віктора Шеремета.

Для виробництва біодизелю з ріпаку Україна має всі доступні технології і можливості, справа лише в економічній доцільності, вважає фермер.