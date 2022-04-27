Один гектар украинского рапса может заменить тонну российской нефти.

Сегодня, когда в Украине снизились цены на масличные культуры и запрещен их экспорт, становится экономически целесообразным перерабатывать рапс на биодизель. Об этом пишет на своей странице в соцсети Виктор Шеремета, владелец ФХ "Геркулес".

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По его мнению, с 1 га рапса можно получить более одной тонны биодизеля, а в целом все это может дать возможность избежать потребления более одной тысячи тонн нефти.

“Сегодня, когда существенно снизились цены на масличные культуры, становится целесообразно экономически перерабатывать рапс в биодизель. В то время, когда Россия бомбит наши нефтебазы и существуют ограниченные каналы поставки горючего в Украину Министерству Энергетики следует задуматься об использовании рапса как биотоплива”, — написал Виктора Шеремета.