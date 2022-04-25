Украина нашла замену российскому и белорусскому горючему. Но, несмотря на налаженные поставки, большинство АЗС закрыты. И это еще не самый плохой вариант.

До недавнего времени Россия и Беларусь были крупнейшими игроками украинского рынка нефтепродуктов. Едва ли не каждая сеть АЗС торговала автогазом, дизелем или бензином российского и белорусского производства. На эти страны приходилось до 60% нашего рынка.

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Из-за зависимости от двух соседей и устроенной Россией морской блокады, Украина оказалась в затруднительном положении. В феврале РФ и Беларусь синхронно свели к нулю экспорт нефтепродуктов на украинский рынок. После бомбежек в начале апреля Кременчугского НПЗ и уничтожения около 20 нефтебаз в стране, единственным источником топлива для рынка сегодня остаются маленькие производители и страны Европы.

Ситуация угрожающая. Самые больши проблемы – у компаний на востоке и юге страны, где происходят боевые действия. “Автогаза на АЗС уже почти нет, дизеля – тоже, бензина не будет за 7–10 дней”, – говорил 20 апреля в комментарии LIGA.net владелец сети АЗС Prime Дмитрий Левшкин.

Никто не думает о доходах, главное – найти топливо. Поиск горючего – одна из главных проблем украинского рынка нефтепродуктов. Блокада морских портов и остановка поставок из России и Беларуси разрушили большинство логистических маршрутов. Разрушение Кременчугского НПЗ и нефтебаз в областных центрах Украины ситуацию в разы усугубило.

“Россияне хотят нас обескровить, нанося эти удары, – объясняет директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн. – Март в основном мы прошли благодаря горючему из Кременчугского НПЗ. Для рынка это – болезненная, но не смертельная потеря (разрушение Кременчугского НПЗ – ред.)”.

Традиционно большинство областных центров Украины наполнялись горючим диверсифицировано: часть объемов исходила от внутренних производителей, другая – морем или железной дорогой из других стран. Горючее хранили на нефтебазах, а оттуда – переправляли на бензовозах на АЗС.

Война заставила искать новые подходы. “Мы больше не покупаем больших объемов и не заполняем нефтебазы, – таких отчаянных уже нет. Все работают “с колес” и возят горючее из Европы”, – говорит Леушкин. Поставки, по данным Куюна, едут из разных уголков мира: от Польши, Литвы, Венгрии и Румынии до Германии, США, Нидерландов и Бельгии.

Также, по данным профильного издания enkorr, в Украине возобновили работу так называемые мини-НПЗ, производящие дешевое топливо. Отчасти, их деятельность “благословило” правительство. В марте Кабинет министров разрешил продавать на заправках горючее класса евро-3 и евро-4. До этого АЗС могли торговать топливом исключительно класса евро-5.

“Иногда, чтобы не остаться без горючего, приходится перекупать уже проданные объемы с наценкой. Никто о доходах даже не думает. Найти горючее и продать не в убыток – вот главная задача”, – описывают будни отрасли в Нафтогазовой ассоциации. Она объединяет 11 крупнейших АЗС в Украине, включая ОККО, WOG, Socar, KLO.

До войны Украина импортировала 70% нефтепродуктов для своих нужд. Это около 10 миллионов тонн бензинов, дизеля и автогаза.

По данным профильных изданий Enkorr и Нафторинок, в 2021 году Украина импортировала 6,85 миллионов тонн дизеля, 1,28 миллионов тонн бензинов и 1,6 миллионов тонн автогаза. Преимущественно из России, Беларуси и Казахстана.

Дефицит

“Последние дни в Украину заезжает как минимум 10 тысяч тонн топлива”, – заявил первый замминистра экономики Денис Кудин журналу Forbes. По его словам, этого достаточно, чтобы удовлетворить весь спрос в стране. Для сравнения: в апреле 2021 года ежедневно на АЗС продавалось 14 тысяч тонн горючего, свидетельствуют данные Госстата.

С одной стороны, по оценке Куюна, импорт из стран Евросоюза пока не покрывает все украинские нужды даже наполовину. Статистику Минэкономики считает завышенной. С другой стороны, правительство продолжает утверждать, что большинство проблем рынка уже позади. Даже, несмотря на то, что на АЗС продолжают действовать ограничения на продажу нефтепродуктов.

“Враг разбил часть наших баз сохранения горючего, поэтому кое-где наблюдается дефицит. Могут быть логистические разрывы, но мы понимаем сколько необходимо в общем, и четко видим баланс горючего, которое нужно стране”, – заявлял в интервью НВ премьер-министр Денис Шмыгаль.

Разрушительные последствия войны на рынке иллюстрируют цифры от Консалтинговой группы А-95. По оценке Куюна, с 24 февраля из-за боевых действий и нехватки горючего количество работающих автозаправок сократилось на 70%, спрос обвалился на 30%. Для понимания: до войны на украинском рынке работало около 7 500 АЗС, продававших до 15 миллионов тонн топлива в год (2 миллиона тонн – автогаз, 5 миллионов тонн – бензин, 8 миллионов тонн – дизель). Это цифры за 2021 год.

Прогнозы на ближайшие недели – неутешительные. “На западе и в центре Украины сейчас более-менее лучшая ситуация, чем на востоке и юге – там, где происходят боевые действия. Часть АЗС распродает остатки, новые партии они закупить и доставить не могут, такие АЗС остановятся. Похожие риски есть у всех компаний, но самые большие – в областных”, – предупреждают в Нефтегазовой ассоциации.

Битва за цену

Худшего сценария можно избежать, убеждены в ассоциации. Для этого, по их логике, правительство должно ослабить регулирование цен на топливо на АЗС, которое действует с мая 2021 года. Разница между ценой закупки, которая государством не регулируется, и стоимостью продаж в розницу – головная боль бизнеса почти год.

“При таких розничных ценах, как сейчас и очень сложной логистике, доставлять из западных стран через всю Украину горючее для АЗС – убыточно. Лучше его продать оптовым покупателям”, – объясняют в ассоциации. Чтобы исправить ситуацию, АЗС неоднократно призывали власти отказаться от государственного регулирования цен на топливо.

С началом войны эти попытки в очередной раз возобновились, однако правительство в своих решениях остается непреклонным. “Мы понимаем желание сетей АЗС получить дополнительную маржу из-за рисков. Но идея государственного регулирования состоит в том, чтобы сбалансировать интересы частного бизнеса и общества”, – заявил Кудин Forbes.

У бизнеса тоже есть свои аргументы. По мнению Леушкина, в регулировании цен еще была экономика, когда в Украине работала равномерная логистика – топливо шло как с моря, так и с севера, востока и запада. Аргументы предпринимателя в цифрах: по его данным, сегодня средняя оптовая цена на дизель на 4 грн дороже, чем на АЗС: 41,5 грн за литр против 37,5 грн.

Чтобы работать в ноль, дизель должен стоить на стелах от 42 до 43 грн за литр, объясняет он. Такого же мнения и Сергей Куюн из А-95. По его прогнозу, если правительство не изменит формулу регулирования цен, проблемы с горючим могут еще больше усугубиться.

А там, где наблюдается дефицит – непременно растут цены, которые уже колеблются в зависимости от АЗС и горючего в диапазоне 30-39 грн за литр. “Надеемся, что мы просто не все знаем, а в правительстве знают больше и делают то, что нужно”, – говорит Куюн.