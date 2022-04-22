Бензин подорожал на 23 копейки за литр, а дизельное топливо на 1,01 грн/л.

Расчетные розничные цены Минэкономразвития на топливо на третью декаду апреля могут составить 29,55 грн/л на бензин и 33,66 грн/л — на дизельное топливо. Такие расчеты сделали в Консалтинговой группе “А-95”.

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Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна будет превышать 34,10 грн/л, на «обычное» дизтопливо – не выше 38,66 грн/л.

По сравнению со второй декадой апреля средняя цена на бензин вырастет на 23 коп/л, на дизельное топливо — на 1,01 грн/л.

Отметим, что согласно постановлению Кабинета министров Украины предельные цены рассчитываются за 10 предыдущих дней и публикуются 1, 11 и 21 числа месяца. Однако в последнее время правительство публикует расчет с задержкой.