Нехватка бензина может не исчезнуть и в случае победы – такие прогнозы все чаще звучат от нефтяных экспертов.

Украина полностью отказалась от российского и белорусского горючего и теперь налаживает логистику с Европой. В настоящее время государство, прежде всего, обеспечивает топливом армию. А на автозаправках, для обычных граждан до сих пор установлены лимиты на литраж.

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Дефицит бензина, дизеля и автогаза сейчас наблюдается на многих автозаправках Украины. В очередях иногда приходится стоять до двух часов.

Некоторые АЗС отпускают водителям лимитированное количество литража – не более 20 литров в бак. А на некоторых ввели специальные талоны. Денис, проезжая по трассе на почти пустом баке, талонов не имел. Поэтому пришлось уговаривать залить в бак хоть немного горючего. Но так и не уговорил, помогли другие водители. "Я говорю, что я пуст, она говорит, ну мы только по талонам, ничем вам помочь не можем. Это по Винницкой области, а по западной Украине даже, если по талонам, то хотя бы 10 л заправляли, все равно", – говорит мужчина.

Главная причина высоких цен и ограничений: в стране – война. Еще страна отказалась от всего российского и белорусского топлива. Сегодня Украина перестроилась на европейский бензин и дизель. Цена сразу выросла, однако опустить ценник с 40-50 гривен на 32-35– позволили снижение налогов и полную отмену акциза.

"Потребление топлива увеличилось в разы, а, к сожалению, поступление топлива оставляет желать лучшего... и в перспективе, я не вижу положительных моментов ни по цене, ни по наполнению… Если не будет каких-либо шагов на встречу бизнеса", – говорит эксперт нефтяного рынке Леонид Косянчук.

Сегодня армию заправляют в достаточном количестве и ясное дело – по первой необходимости. Но на дефицит горючего сейчас влияют и аграрии, потому что в разгаре посевная. Поэтому в ближайшие месяц-два некоторые заправки так и не откроются. А вместе с тем – на работающих может снова прыгнуть цена.

"То, что может поколебать, как вы правильно сказали, посевная и в целом активизирующаяся экономическая деятельность и промышленность в первую очередь – это действительно то, что может, не скажу взорвать, но существенно поколебать рынок топливных ресурсов", – добавляет эксперт совета внешней политики. Краево.

Правда, некоторые эксперты прогнозируют, что положительные изменения и даже в ближайшее время все-таки наступят. И по наполнению рынка бензином, дизелем и автогазом и по более адекватным ценам. Для этого государство должно максимально упростить импорт.

"Как можно упростить процедуры прохождения транспорта, бензовозов в частности, поездов с нефтепродуктами через государственную границу, то вполне возможно, что существенной нехватки топлива не будет даже для обычных потребителей. У трейдеров уже давно есть цепочка поставок нефтепродуктов с большим количеством государств Европейского союза, в первую очередь Польши, Румынии, Литвы и других государств", – уверяет специалист по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев.

Потребности военной экономики не исчезнут и во время восстановления, которые наступят после завершения активных боев. Поэтому автовладельцам нужно готовиться, что топлива для их частных нужд все равно не хватит.

"Сложный период может быть пока военное состояние, плюс-минус год. В дальнейшем цены будут стабилизироваться, это не будет затяжной топливный кризис", – добавляет Краев.

Что касается цены, которая ждет нас в ближайшее время, то здесь ни эксперты нефтяного рынка, ни сами владельцы автозаправочных станций сказать и спрогнозировать ничего не могут. Ведь в воюющей стране все меняется довольно быстро и не всегда прогнозируемо.

Поэтому пока идет война, автолюбителям советуют меньше пользоваться собственными автомобилями и пересаживаться на общественный транспорт. Это будет уменьшать как дефицит горючего для армии, так и пробки на дорогах.