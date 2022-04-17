В условиях войны проблемы с заправкой бензином определенного сорта не редкость. Но ведь и праздных поездок в военное время мы не совершаем. Так как же быть, когда бензин есть, но не той марки?

Вероятно, для начала следует напомнить, что принципиальное отличие между современными видами бензина одно – октановое число. Оно должно быть такой величины, которая обозначена в заводской инструкции к машине; также обычно ОЧ указывается на лючке бензобака: А-92, А-95, А-98 и т.д.

Многие из моделей автомобилей допускают использование одновременно бензина А-92 и А-95.

Здесь мы коротко скажем о сущности этого показателя, а кому неинтересно, тот может сразу переходить в следующий абзац. Октановое число определяет детонационную устойчивость горючего, то есть его способность противостоять неправильному, взрывоподобному сгоранию (детонации) топливной смеси в цилиндре.

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Если двигатель часто работает с детонацией, то его детали ускоренно изнашиваются, вплоть до аварийного разрушения – например, поршня. Детонации подвержены современные двигатели, особенно высокофорсированные, то есть с большой степенью сжатия – поэтому им и нужны высокооктановые бензины.

Нужен А-95, а есть только А-92

Прежде всего, посмотрите на лючок бензобака изнутри или загляните в мануал, ездящий в вашем бардачке. Там может быть написано: Бензин октановым числом не менее 92 (RON). То есть вы могли "всю жизнь" заправлять машину "девяносто пятым", не зная о том, что "девяносто второй" тоже годится. Но должны предупредить: если будете искать данные о нужном вашей машине бензине в интернете, обращайте внимание на источник: бывает, что один и тот же автомобиль на рынках разных стран настроен под разные сорта бензина.

Детонация – серьезный враг двигателя, но на большинстве моторов электроника может хотя б частично ее укрощать.

Но что делать, если вашему авто производителем приписан именно А-95? В абсолютном большинстве случаев мотор будет работать на "девяносто втором" без каких-либо заметных отклонений. На самом деле, большое количество моделей двигателей совсем не "видит" между этими двумя сортами разницы, ведь так называемая топливная карта и параметры зажигания прописаны в их блоке управления именно таким образом.

Но многие модели двигателей работают на низкооктановом топливе с осложнениями, которые электроника двигателя пытается смягчить. В результате водитель может заметить падение мощности, дергание машины, перерасход топлива, а в худшем случае возможен и перегрев двигателя. В конце концов, дело может даже закончиться прогоранием прокладки головки блока, разрушением поршней и повреждением клапанов.

При большом желании электронный блок управления двигателя можно переналадить под другой бензин, но это тоже стоит денег.

При неторопливом движении, без резких ускорений и без динамичных штурмов подъемов подобные негативные проявления будут менее заметны, при активном драйве – наоборот.

Следовательно, злоупотреблять топливом с низшим ОЧ не стоит, хотя при большой необходимости на недалекое расстояние проехать можно.

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Нужен А-92, есть только А-95

В противном случае – когда нужно ехать на бензине с более высоким октановым числом, чем нужно – ситуация несколько лучше. Бояться "девяносто пятого" и даже "девяносто восьмого" бензина не нужно. По крайней мере, поршни и клапаны от него не прогорят, как бы вас не пугали некоторые доморощенные эксперты.

Дело в том, что современные бензины лишены обоих факторов, повышающих температуру в камере сгорания и выпускном тракте. А-95 и А-98 имеют отнюдь не большую теплотворную способность по сравнению с А-92 и даже с АИ-80. И скорость сгорания, от которой зависит температура в цилиндре, у всех трех сортов топлива принципиально не отличается. То есть угрозы двигателю нет. Но определенное "побочное действие" все равно есть.

В прошлые времена автовладельцы часто переделывали свой двигатель под более доступный бензин А-76. Это был не чип-тюнинг, а чисто механическая переделка.

Водитель, заправивший свой бак бензином с более высоким октановым числом, чем нужно, может заметить худшую динамику автомобиля. Это может произойти именно из-за меньшей теплотворной способности высокооктанового топлива. На карбюраторной машине можно переналадить зажигание в более раннее, и тогда отдача двигателя наоборот увеличится. Ну а на машине с инжекторным двигателем, где момент зажигания корректирует электроника, двигатель сам перестраивается под новое для него топливо.

Соответствие ОЧ бензинов разных марок

Бензин по ГОСТ-2084-77, марка Бензин в Европе ОЧ, исследовательский метод (RON) ОЧ, моторный метод (MON) Бензин в Америке А-66 66 А-72 72 А-76 80 76 АИ-80 80 А-92 92 83 87 (Regular) АИ-93 93 АИ-95 А-95 95 85 89 (Plus) А-98 98 88 91 (Premium) 92 (Premium) 93 (Supreme)

Рекомендация “Авто 24”

Если ваш двигатель чувствителен к сорту бензина, это будет известно вам из предыдущего опыта. А значит, в период проблем с наличием горючего на АЗС неплохо бы иметь в багажнике хотя бы небольшую канистру именно с вашим сортом. Во-первых, это позволит заправиться из канистры и продлить поездку, когда нужного топлива на АЗС не окажется. А во-вторых, можно будет заправиться на АЗС бензином другого сорта, а затем добавить в бак ваш “родной” бензин из канистры – чтобы приблизить ОЧ в баке к стандартному для вашего авто. Ведь при смешивании разных бензинов октановое число полученного "микса" определяется как среднее арифметическое. То есть чем больше в смеси бензина с высоким "октаном", тем больше будет ОЧ полученного продукта – и наоборот.

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