В умовах війни проблеми з заправкою бензином певного сорту - не рідкість. Тож як бути, коли бензин є, але не тієї марки?

Певно, для початку варто нагадати, що принципова відмінність між сучасними видами бензину одна – октанове число. Воно має бути такої величини, яка позначена в заводський інструкції до машини, також зазвичай ОЧ вказується на лючку бензобака: А-92, А-95, А-98 тощо.

Багато які з моделей автомобілів допускають використання одночасно бензину А-92 та А-95

Тут ми коротко скажемо про сутність цього показника, а кому нецікаво, той може відразу переходити до наступного абзацу. Октанове число визначає детонаційну стійкість пального, тобто – його спроможність протистояти неправильному, вибухоподібному згоранню (детонації) паливної суміші в циліндрі.

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Якщо двигун часто працює з детонацією, його деталі прискорено зношуються, аж до аварійного руйнування – наприклад, поршня. До детонації схильні сучасні двигуни, особливо високофорсовані, тобто з великим ступенем стискування – тому їм і потрібні високооктанові бензини.

Потрібен А-95, але є лише А-92

Перш за все, подивіться на лючок бензобака зсередини або зазирніть у мануал, що їздить у вашому бардачку. Там може бути написано: “Бензин з октановим числом не менше 92 (RON)”. Тобто ви могли “все життя” заправляти машину “дев’яносто п’ятим”, не знаючи про те, що “дев’яносто другий” теж годиться. Але мусимо попередити: якщо будете шукати дані про потрібний вашій машині бензин в інтернеті, зважайте на джерело: буває, що один той самий автомобіль на ринках різних країн налаштований під різні сорти бензину.

Детонація – серйозний ворог двигуна, але на більшості моторів електроніка може її здебільшого приборкувати

Але що робити, якщо вашому авто виробником приписано саме А-95? В абсолютній більшості випадків мотор працюватиме на “дев’яносто другому” без жодних помітних відхилень. Насправді велика кількість моделей двигунів зовсім не “бачить” між цими двома сортами різниці, адже так звана паливна карта та параметри запалювання прописані в їхньому блоці управління саме таким чином.

При цьому чимало моделей двигунів працюють на низькооктановому паливі з ускладненнями, які електроніка двигуна намагається пом’якшити. В результаті водій може помітити падіння потужності, смикання машини, перевитрату пального, а у гіршому випадку можливий і перегрів двигуна. Врешті-решт справа може навіть закінчитися прогоранням прокладки головки блока, руйнуванням поршнів і пошкодженням клапанів.

За великого бажання електронний блок керування двигуна можна переналагодити під інший бензин, але це теж коштує грошей

При неквапливому русі, без різких прискорень і без динамічних штурмів підйомів подібні негативні прояви будуть менш помітними, при активному драйві – навпаки.

Отже, зловживати паливом з нижчим ОЧ не варто, хоча за великої потреби на недалеку відстань проїхати можна.

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Потрібен А-92, але є лише А-95

У протилежному випадку – коли треба їхати на бензині з вищим октановим числом, ніж треба – ситуація дещо краще. Боятися “дев’яносто п’ятого” та навіть “дев’яносто восьмого” бензину не треба. Принаймні, поршні і клапани від нього не прогорять, як би не лякали вас деякі доморощені експерти.

Річ у тому, що сучасні бензини позбавлені обох факторів, які підвищують температуру у камері згорання та випускному тракті. А-95 та А-98 мають аж ніяк не більшу теплотворну спроможність у порівнянні з А-92 та навіть з АІ-80. І швидкість згоряння, від якої теж залежить температура у циліндрі, в усіх трьох сортів палива принципово не відрізняється. Тобто загрози двигуну немає. Але певна “побічна дія” все одно є.

У минулі часи автовласники часто переробляли свій двигун під більш доступний бензин А-76. Це був не чип-тюнінг, а суто механічна переробка.

Водій, який заправив свій бак бензином з вищим октановим числом, ніж треба, може помітити гіршу динаміку автомобіля. Це може статися саме через меншу теплотворну спроможність високооктанового палива. На карбюраторній машині можна переналагодити запалювання на більш раннє, і тоді віддача двигуна, навпаки, збільшиться. Ну а на машині з інжекторним двигуном, де момент запалювання корегує електроніка, двигун сам налаштовується під нове для нього пальне.

Відповідність ОЧ бензинів різних марок

Бензин за ГОСТ-2084-77, марка Бензин в Європі ОЧ, дослідницький метод (RON) ОЧ, моторний метод (MON) Бензин в Америці А-66 66 А-72 72 А-76 80 76 АІ-80 80 А-92 92 83 87 (Regular) АІ-93 93 АІ-95 А-95 95 85 89 (Plus) А-98 98 88 91 (Premium) 92 (Premium) 93 (Supreme)

Рекомендація “Авто 24”

Якщо ваш двигун чутливий до сорту бензину, вам це буде відомо з попереднього досвіду. А значить, у період проблем з наявністю пального на АЗС непогано було б мати у багажнику хоча б невелику каністру саме з вашим сортом. По-перше, це дасть змогу заправитися з каністри та продовжити поїздку, коли потрібного палива на АЗС не виявиться. А по-друге, можна буде заправитися на АЗС бензином іншого сорту, а потім додати в бак ваш “рідний” бензин з каністри – щоб наблизити ОЧ в баку до стандартного для вашого авто. Адже при змішуванні різних бензинів октанове число отриманого “міксу” визначається як середнє арифметичне. Тобто чим більше у суміші бензину з високим “октаном”, тим більше буде ОЧ отриманого продукту – і навпаки.

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