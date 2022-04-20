Нестача бензину може не зникнути у разі перемоги України - такі прогнози все частіше звучать від нафтових експертів.

Україна повністю відмовилася від російського та білоруського пального і тепер налагоджує логістику із Європою. Нині держава насамперед забезпечує паливом армію. А на автозаправках, для звичайних громадян і досі встановлені ліміти на літраж.

Читайте також: A92 замість А95: що буде, якщо заправляти машину не тим бензином

Дефіцит бензину, дизеля та автогазу нині спостерігається на багатьох автозаправках України. В чергах інколи доводиться стояти до двох годин.

Деякі АЗС відпускають водіям лімітовану кількість літражу - не більше 20 літрів у бак. А на деяких запровадили спеціальні талони. Денис, їдучи трасою на майже порожньому баці, талонів не мав. Тому довелося вмовляти залити в бак хоч трохи пального. Але так і не вмовив, допомогли інші водії. "Я говорю, що я порожній, вона каже, ну ми тільки за талонами, нічим вам допомогти не можемо. Це по Вінницькій області, а по західній Україні навіть, якщо по талонах, то хоча б 10 л заправляли, все одно", - каже чоловік.

Головна причина високих цін та обмежень: в країні - війна. А ще крана відмовилися від усього російського та білоруського палива. Нині Україна перелаштувалася на європейській бензин та дизель. Ціна одразу зросла, проте опустити цінник із 40-50 гривень на 32-35- дозволили зниження податків та повне скасування акцизу.

"Споживання палива збільшилося врази, а, на жаль, надходження палива залишається бути кращим...і в перспективі, я не бачу позитивних моментів ні по ціні, ні по наповненню… Якщо не буде якихось кроків на зустріч бізнесу", - каже експерт нафтового ринку Леонід Косянчук.

Сьогодні армію заправляють в достатній кількості і ясна річ - за першою необхідністю. Але на дефіцит пального нині впливають і аграрії, бо ж у розпалі посівна. Тому найближчий місяць-два деякі заправки так і не відчиняться. А водночас - на тих, які працюють може знову стрибнути ціна.

"Те, що може похитнути, як ви правильно сказали, посівна і загалом активізуватися економічна діяльність і промисловість в першу чергу - це дійсно те, що може, не скажу підірвати, але суттєво похитнути ринок паливних ресурсів", - додає експерт ради зовнішньої політики Олександр Краєв.

Щоправда деякі експерти, прогнозують, що позитивні зміни і навіть найближчим часом таки настануть. І по наповненню ринка бензином, дизелем та автогазом і по більш адекватні ціні. Для цього держава має максимально спростити імпорт.

"Якомога більше спростити процедури проходження транспорту, бензовозів зокрема, потягів з нафтопродуктами через державний кордон, то цілком можливо, що суттєвої нестачі палива не буде навіть для звичайних споживачів. В трейдерів вже давно є ланцюжок постачання нафтопродуктів з великою кількістю держав Європейського союзу, насамперед з Польщі, Румунії, Литви і інших держав", - запевняє фахівець із державної політики у паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев.

Потреби воєнної економіки не зникнуть і в часи відбудови, які настануть після завершення активних боїв. То ж автовласникам треба готуватися, що палива для їх приватних потреб все одно бракуватиме.

"Складний період може бути поки воєнний стан, плюс-мінус рік. Надалі ціни будуть стабілізуватися, це не буде затяжна паливна криза", - додає Краєв.

Щодо ціни, яка чекає на нас найближчим часом, то тут ні експерти нафтового ринку, ні самі власники автозаправних станцій сказати і спрогнозувати нічого не можуть. Адже у країні, яка воює, все змінюється доволі швидко і не завжди прогнозовано.

Тому поки триває війна, автолюбителям радять менше користуватися власними автомобілями і пересідати на громадський транспорт. Це зменшуватиме як дефіцит пального для армії, так і корки на дорогах.