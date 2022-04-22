Бензин подорожчав на 23 копійки на літрі, а дизельне пальне на 1,01 грн/л.

Розрахункові роздрібні ціни Мінекономрозвитку на пальне на третю декаду квітня можуть скласти 29,55 грн/л на бензин і 33,66 грн/л — на дизельне пальне. Такі розрахунки зробили в Консалтинговій групі “А-95”.

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Таким чином, з урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на «звичайний» бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна буде перевищувати 34,10 грн/л, на «звичайне» дизпальне – не вище за 38,66 грн/л.

Порівняно з другою декадою квітня середня ціна на бензин зросте на 23 коп./л, на дизельне пальне — на 1,01 грн/л.

Зазначимо, що згідно з постановою Кабінету міністрів України граничні ціни розраховуються за 10 попередніх днів і публікуються 1, 11 і 21 числа місяця. Однак останнім часом уряд публікує розрахунок із затримкою.