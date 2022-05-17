Дефіцит пального не закінчиться у найближчі тижні – експерти пояснюють, чому така ситуація з пальним буде зберігатись ще тривалий час.

Проблему з дефіцитом пального в Україні, не вдасться врегулювати найближчим часом. Про це одностайно кажуть експерти, опитані BBC Україна.

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За словами директора консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, до кінця травня ситуація не вирішиться.

"Але ті обмеження, які є, ми зможемо трошки послабити. Поки ще 2-3 тижні буде складна ситуація. Компанії законтрактували великі обсяги, які зараз лежать в портах і на нафтопереробних заводах Європи, але немає транспорту, щоб привезти в Україну", - каже він.

На думку експерта граничні ціни, встановлені чиновниками, "дозволяють усім працювати", тоді як 60-70 грн за літр є спекулятивною ціною. Скасування державного регулювання, на думку Сергія Куюна, не зарадить: "Ціна злетить, але продукту від цього більше не стане".

Іншим прогнозом поділився президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук. За його словами, криза триватиме щонайменше упродовж двох місяців.

"Що таке 300 тисяч тонн нафтопродуктів в Європі законтрактовано? Ми повинні розуміти, що на сьогодні шляхи доставки залишилися лише бензовозними партіями. А якщо взяти до уваги, що у нас десь приблизно 1200 автомобілів по 30 тонн, то це два місяці, як мінімум, щоб перевезти таку кількість", - підраховує експерт.

За його даними, європейські країни не дуже хочуть направляти до України свій залізничний транспорт, бо немає розуміння, чи достатньо буде колісних пар, щоб поміняти їх на кордоні. Окрім того є ймовірність повітряних атак на залізничну інфраструктуру.

"Тому найбільш вірогідним є автомобільний шлях і бензовози, що зараз і відбувається", - пояснив Леонід Косянчук.

Директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко озвучив ще більш песимістичний прогноз.

"Я думаю, що через тиждень ця проблема не зникне. Вона не зникне, на мій погляд, ніколи, доки триватиме війна і доки буде суворе цінове регулювання", - каже він.