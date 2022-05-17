Держрегулювання цін на пальне фактично не працює – переважна більшість АЗС ігнорують встановлені чиновниками обмеження.

Порушення державної дисципліни цін встановлено у 87 суб’єктів господарювання, що становить 73% від усіх здійснених перевірок. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

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"За результатами цінових спостережень, наданих головними управліннями (ГУ), порушення суб’єктами господарювання вимог постанови Кабінету міністрів України від 09.12.2020 № 1236 спостерігається майже у всіх областях України, зокрема у Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Херсонській і Черкаській", – повідомив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Лордкіпанідзе.

З його слів, ГУ в областях і місті Києві за 4 місяці 2022 року здійснено 119 перевірок, з них – 80 планових, які було проведено з 1 січня по 24 лютого ц.р., тобто – до повномасштабного вторгнення Росії на територію України, і 39 – позапланових.

За результатами перевірок прийнято 67 рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій на суму 2,5 млн. гривень.

Також складено 49 приписів про виконання законних вимог щодо усунення порушень порядку формування, встановлення й застосування державних регульованих цін, виявлених при здійсненні перевірок, сума коштів, що підлягає поверненню споживачам становить 2,48 млн. гривень.

Як повідомили у Держпродспоживслужбі, до адміністративної відповідальності притягнуто 98 посадових осіб, на яких накладено понад 200 тис. гривень штрафів, водночас зазначивши, що під час воєнного стану всі перевірки призупинено, окрім як позапланових за зверненням фізичних осіб.

Зазначмо, що для оплати накладених чиновниками штрафів мережі АЗС змушені будуть витратити власні кошти єдиним наповнювачем яких є кінцевий споживач пального. Тобто збільшення фіскального тиску може призвести до подальшого зростання цін.