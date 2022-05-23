Державне регулювання цін на пальне коштувало Україні неймовірну суму. За підрахунками одного з економістів, втрати вже сягнули 800 мільйонів доларів і продовжують збільшуватись.

Чиновники запровадили регулювання цін на пальне ще до війни. Але у воєнний час такий механізм виявися величезною помилкою, яка призвела до катастрофи – пальне зникло з заправок.

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Частково відмовитись від держрегулювання чиновники спромоглись лише 17 травня, а голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев визнав, що “держава помилилася”.

Український економіст Ярослав Романчук підрахував, що державне регулювання паливного ринку України коштувало українцям приблизно 800 мільйонів доларів збитків. Підрахунок економіст виклав на своїй сторінці у Facebook.

Ажіотаж був очікуваним

За словами Романчука, черги на заправках були очікувані та пояснювалися ігноруванням державою базових економічних законів.

"Посилаючись на тисячолітній досвід боротьби з інфляцією, воно не переходить у ручний режим регулювання цін, тому що зростання цін – це не причина, а наслідок. Адміністративне регулювання цін на пальне в Україні призвело до скорочення його пропозиції на заправках. Було зруйновано баланс попиту та пропозиції. При незмінному та зростаючому порівняно з першими місяцями війни попитом скорочення пропозиції стало причиною різкого збільшення черг на заправках", — пише експерт.

Наступні події були абсолютно передбачувані, зазначає Романчук, девальвація гривні, інфляція, подорожчання нафти, зростання витрат на постачання палива – всі ці фактори вимагають гнучкої реакції продавців на роздрібну ціну. Якщо легальним продавцям обмежувати свободу формування ціни, то, згідно із законами економіки, пропозиція з їхнього боку скорочуватиметься. Чим більшим буде розрив між вільною та регульованою ціною, тим меншою буде пропозиція на легальних заправках, тим більшим буде розмір "сірого" ринку палива.

Як зазначає експерт, наслідком держрегулювання стали черги в яких автовласник змушений проводити в середньому 3 години, заправляючись раз на три доби, а також появу сірого "ринку палива" з ціною 70 гривень, що на 30 гривень дорожче за "біле".

Економіст вивів формулу, що дозволяє врахувати збитки від ситуації, що склалася, згідно з якою щодобово в Україні заправляються приблизно 1,5 млн авто з 4,5 млн, що імовірно залишилися в країні.

За середньої оцінки робочої години в 8 доларів, 3-годинної тривалості черги та 1,5 млн авто на заправках на добу, у день збитки від черг становлять 36 млн дол.

За іншою методикою враховується сума переплати за бензин на "сірому ринку" — 30 гривень за літр, помножені на 1,5 млн авто і повний бак обсягом 50 літрів дають на добу 66 мільйонів доларів.

З урахуванням застосовуваного коефіцієнта 0,5, запропонованого Ярославом Романчуком, збитки від держрегулювання склали близько 800 мільйонів доларів на місяць.

Нестача бензину породила не тільки "сірий ринок" з його продажу, а й нові схеми шахрайства, щоправда, як зізнаються трейдери, навіть скасування держрегулювання не призведе до зникнення дефіциту. У кращому випадку через місяць вдасться позбавитися допущених чиновниками помилок.