Для этого стоит воспользоваться специальными картами и телефонами "горячих линий".

Искать наличие топлива в современных условиях, объезжая заправки на автомобиле – огромная роскошь. Во время поисков может закончиться даже тот бензин или дизтопливо, что оставалось в баке. Поэтому перед поездкой на АЗС лучше заранее узнать наличие на ней дизеля или бензина. К сожалению, даже в приложениях крупных сетей эта информация не всегда актуальна. В то же время существуют независимые ресурсы, которые отслеживают наличие топлива на конкретных АЗС различных сетей.

Кстати Наличие топлива обещают уже в середине мая

В частности, в Киеве карта наличия топлива создана Департаментом цифровых коммуникаций КГГА

Карта АЗС и топлива от ЛУН Місто – охватывает почти всю Украину, но не все сети АЗС

На этих картах указаны адреса АЗС, наличие топлива и метод заправки – за наличные, с помощью фирменного приложения лояльности, талонов или системы мгновенного расчета с помощью смартфона.

Для того, чтобы уточнить эту информацию, перед поездкой также стоит позвонить на горячую линию сети АЗС. Вот их координаты:

ОККО 0800501101

UPG 0800500064

SOCAR 0800508585

WOG 0800300525

AVIAS/ANP 0800501788

SHELL 0800500423

AMIC 0800501110

БРСМ 0800303404

МОТТО 0800330250

KLO 0672457500

Спросите о способе расчета на конкретной АЗС еще перед приездом на колонку, ведь на некоторых АЗС продают только топливо, которое было предварительно приобретено в фирменном приложении АЗС. Цены на топливо в нем существенно выше, чем те, которые рекомендует государство. Однако если ехать надо в любом случае, этот вариант тоже подойдет. Для этого загрузите мобильное приложение нужной АЗС в AppStore/GooglePlay. После регистрации в приложении купите талон на топливо или необходимое количество литров прямо в нем. Просканируйте талон на кассе АЗС и заправляйтесь.

Купить топливо в приложении можно заняв очередь на заправку.

Напомним, какие цены на топливо рекомендует Минэкономики