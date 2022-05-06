Для этого стоит воспользоваться специальными картами и телефонами "горячих линий".
Искать наличие топлива в современных условиях, объезжая заправки на автомобиле – огромная роскошь. Во время поисков может закончиться даже тот бензин или дизтопливо, что оставалось в баке. Поэтому перед поездкой на АЗС лучше заранее узнать наличие на ней дизеля или бензина. К сожалению, даже в приложениях крупных сетей эта информация не всегда актуальна. В то же время существуют независимые ресурсы, которые отслеживают наличие топлива на конкретных АЗС различных сетей.
Кстати Наличие топлива обещают уже в середине мая
В частности, в Киеве карта наличия топлива создана Департаментом цифровых коммуникаций КГГА
Карта АЗС и топлива от ЛУН Місто – охватывает почти всю Украину, но не все сети АЗС
На этих картах указаны адреса АЗС, наличие топлива и метод заправки – за наличные, с помощью фирменного приложения лояльности, талонов или системы мгновенного расчета с помощью смартфона.
Для того, чтобы уточнить эту информацию, перед поездкой также стоит позвонить на горячую линию сети АЗС. Вот их координаты:
- ОККО 0800501101
- UPG 0800500064
- SOCAR 0800508585
- WOG 0800300525
- AVIAS/ANP 0800501788
- SHELL 0800500423
- AMIC 0800501110
- БРСМ 0800303404
- МОТТО 0800330250
- KLO 0672457500
Спросите о способе расчета на конкретной АЗС еще перед приездом на колонку, ведь на некоторых АЗС продают только топливо, которое было предварительно приобретено в фирменном приложении АЗС. Цены на топливо в нем существенно выше, чем те, которые рекомендует государство. Однако если ехать надо в любом случае, этот вариант тоже подойдет. Для этого загрузите мобильное приложение нужной АЗС в AppStore/GooglePlay. После регистрации в приложении купите талон на топливо или необходимое количество литров прямо в нем. Просканируйте талон на кассе АЗС и заправляйтесь.
Купить топливо в приложении можно заняв очередь на заправку.