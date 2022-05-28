Проблеми з постачанням пального призвели до появи в обігу бензину і дизеля настільки низької якості, що двигуни відмовляють мало не відразу після заправки. Як не натрапити на такий контрафакт?

Через великий дефіцит і готовність автомобілістів купувати пальне за високою ціною та як то кажуть, без розбору, в Україні активізувалися різного роду паралельні схеми постачань нафтопродуктів. У тому числі:

Роздрібна реалізація оптових партій, закуплених фірмами, які не мають відповідних умов зберігання та розподілу;

Продаж краденого пального;

Активізація роботи підпільних міні-НПЗ (нафтопереробних заводів), які не спроможні виготовляти якісний високооктановий бензин та дизель класом вище Евро-3.

Найстрашніше те, що відрізнити кондиційний нафтопродукт від сурогату неозброєним оком неможливо. І щобільше, отримати якусь компенсацію за зіпсований двигун дуже непросто, особливо в умовах війни, коли правоохоронні органи мають більш важливі завдання.

Визначити якість пального при заправці неможливо: для цього потрібна лабораторія.

Але це не значить, що треба покладатися на удачу й очікувати проблем після кожної заправки. Про те, як не заправитися неякісним пальним, ми розповімо нижче, а для початку – основні причини, чому двигун відмовляє після заправки неякісним бензином чи дизелем.

Бензин

Шкода, якої завдає машині неякісний бензин, здебільшого має “накопичувальну” дію – проблеми проявляються не відразу. Але буває і навпаки.

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Найчастіше від некондиційного бензину страждають свічки – вони вкриваються залізовмісним нальотом, який порушує іскроутворення, а в найгіршому випадку може навіть вивести з ладу котушки запалювання. Дешеві октанопідвищувальні присадки у бензині уповільнюють згорання паливної суміші, що врешті-решт може призвести до розплавлення поршнів та клапанів. Перед цим водій відчуває падіння обертового моменту двигуна (“слабка тяга”).

Від сурогатного бензину бувають і такі наслідки. Хоча частіше проблеми зводяться до зіпсованих свічок або падіння потужності.

Ці ж самі дешеві антидетонаційні присадки з часом утворюють відкладення на деталях двигуна, через що також знижується віддача мотора та його ресурс. Через низьке октанове число можлива нещадна детонація, яка може закінчитися руйнуванням деталей циліндро-поршневої групи або як мінімум – деяких датчиків. На жаль, велика частина зазначених негараздів потребує у підсумку складного ремонту двигуна.

Крім того, контрафактний бензин може бути банально брудним – це вже наслідки непрофесійного зберігання та транспортування. В результаті забиваються фільтри паливної системи, тому двигун втрачає можливість працювати під навантаженням, а згодом – і на середніх обертах. Про надмірний вміст сірки та ароматичних вуглеводнів годі й казати, але на щастя, їхній вплив на стан двигуна не миттєвий, страждає в першу чистота вихлопу.

Дизель

У сучасних дизельних моторів є ще одна, “власна” проблема поганого палива, яка може просто зупинити машину навіть незабаром після заправки. Це пальне, засмічене дрібними частками – наприклад, іржею з цистерни та каністри.

Сучасні дизельні двигуни страждають навіть від мікроскопічних часток у пальному.

В сучасних паливних системах дизелів типу Common Rail паливо подається в циліндр під тиском до 2000 атм. Відповідно, тверді частинки засмічень, які несуться у потоці солярки, на величезній швидкості б’ють по каналах форсунки, вибивають раковини у сідлі клапана і порушують його герметичність.

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Внаслідок цього характеристики інжектора можуть суттєво порушитися, і якщо це станеться у кількох циліндрах, двигун відмовиться працювати.

Взимку до “фірмових” дизельних проблем додається сезонна невідповідність дизпалива, коли парафін, застигаючи, буде блокувати паливні фільтри.

Заправився поганим пальним: що робити?

Якщо ви помітили нетипову роботу двигуна і підозри падають на паливо, краще негайно заглушити мотор, аби не погіршити ситуацію. Далі (до СТО або додому) доведеться діставатися на евакуаторі або на буксирі. Після кваліфікованої діагностики можна робити висновки щодо причетності або непричетності пального до причин відмови і визначитися з вартістю ремонту.

На даному етапі варто зберігати усі чеки, діагностичні карти СТО та інші документи. Якщо надалі вами буде прийнято рішення вимагати компенсацію від АЗС, ці папери вам знадобляться.

В умовах війни на брендовій АЗС найменша ймовірність натрапити на контрафактний бензин або дизель.

Що робити, аби не заправитися поганим пальним

На жаль, в умовах, коли у країні триває війна, дотримуватися правил безпечної заправки дуже часто неможливо. І все ж таки:

Намагайтеся заправлятися лише на брендових АЗС. Купівля пального в каністрах у спритних підприємливих громадян – надійній спосіб нарватися на контрафактне пальне.

Купуючи пальне в незнайомців , продемонструйте їм, що вам небайдуже якість товару. Демонстративно зафіксуйте номер їхнього телефону, прикмети їхнього авто, вимагайте додаткових контактів і жартома пообіцяйте “розборки” у випадку зіпсування двигуна. Якщо ці люди продають свідомо неякісний продукт, вони тут же знайдуть привід припинити угоду.

Не заливайте бензин чи дизель непідтвердженої якості у порожній бак. Краще, якщо у ньому залишатиметься близько половини якісного пального. Навіть коли виявиться, що ви випадково придбали сурогат, до двигуна він дійде у дуже розбавленому вигляді, у менш небезпечній концентрації.

Заправляючись з каністри , використовуйте лійку з дрібним фільтром-сіткою, який затримує воду та найбільші частинки засмічень.

Для дизелів у морози варто в якості превентивного заходу використовувати присадку-антигель. Адже відігрівати фільтри та трубопроводи, “забиті” мерзлим парафіном, набагато складніше.

Рекомендація “Авто 24”

Вже не вперше з початку війни ми радимо автомобілістам: передивіться свою транспортну політику. Частину поїздок напевне можна скасувати, частину – замінити громадським транспортом, велосипедом або пішою прогулянкою. Так, це не дуже зручно, але дозволить зекономити пальне для тих поїздок машиною, які не можна відкласти до кращих часів.

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