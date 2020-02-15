Багато з нас звикли пояснювати негаразди двигуна якістю палива – мовляв, самі знаєте, чого чекати від нашого бензину. А справді – чого? Чим шкодить поганий бензин і як він впливає на роботу мотора?

Часи змінюються, і разом з ним поняття "поганий бензин" теж. Яке пальне вважається неякісним в наш час? І чи справді поганий бензин так впливає на роботу і довговічність силового агрегату?

Підвищене утворення нагару, руйнування поршнів, залягання кілець – поширені наслідки постійної їзди на низькоякісному паливі.

Ми ще пам'ятаємо часи, коли поганим вважався бензин з лусочками іржі і сильно заниженим октановим числом. Через нього забивався карбюратор і "стукали пальці" під капотом. У наш час критерії якості інші – як і наслідки відступу від них.

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Октанове число

Відхилення "вниз" від заявленої цифри в наш час відносно рідкісні, та й нинішні двигуни з електронним управлінням вприскування старанно нівелюють наслідки можливих відхилень, виключаючи детонацію.

Вміст сірки

У старі добрі часи на цей показник мало хто звертав увагу, але сьогодні він жорстко обмежений стандартами. І кожен знає: там, де багато сірки, там прискорений знос силового агрегату (в першу чергу корозійний) і підвищена токсичність відпрацьованих газів. При цьому саме за вмістом сірки найчастіше мають відхилення сучасні низькоякісні бензини.

Октанозбільшуючі присадки

Для підвищення октанового числа в бензини додають різного роду антидетонатори. У бензині низької якості використані найдешевші присадки, зокрема – із вмістом заліза (ферроцени). Якщо норма цієї речовини в паливі буде перевищена, залізо буде осідати на свічках. В результаті – некоректна робота запалювання, пропуски, перевитрата палива.

Червоні свічки – ознака періодичної роботи мотора на бензині з ферровмісними присадками. Свічки швидко виходять з ладу.

Перебір з іншими дешевими присадками-антидетонаторами призводить до зміни швидкості згоряння робочої суміші, що відчувається водієм як падіння крутного моменту двигуна. З цієї ж причини може перегріватися випускний тракт і деталі поршневої групи двигуна аж до оплавлення деталей.

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Ще одне побічне явище від економії на антидетонаційних присадках – підвищене забруднення двигуна відкладеннями, які призводять до падіння потужності, передчасного зносу циліндро-поршневої групи і порушень в роботі клапанів.

Через відкладення нагару на деталях двигуна прискорюється його знос і погіршуються показники потужності.

Ароматичні вуглеводні

Перевищення частки цих речовин в складі палива призводить до підвищеного нагароутворення в циліндрах і підвищення токсичності вихлопу. Окремо нормується така речовина як бензол – перевищення його кількості в бензині загрожує надмірною токсичністю для людей і знову таки погіршенням екологічних показників.

Рекомендація Авто24

Найпростіший спосіб – купувати пальне лише на шанованих брендових АЗС. Звичайно, якість палива на них від партії до партії і від регіону до регіону теж може відрізнятися, але в середньому за ключовими параметрами якість все одно буде належною. Ціна буде вище, ніж на простеньких заправках, але врахуйте, що надбавка до ціни на фірмових станціях витрачається нафтотрейдерами не тільки на підвищення якості палива, але і на сервіс високого рівня. Який можна вважати приємним бонусом до якісного пального.

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