Щоб видалити нагар з циліндрів двигуна, занурюватися в настільки глибокі технічні питання автовласникові зовсім не обов'язково. Але коли постає питання про економію десятка-другого тисяч гривень, поцікавитися деталями все-таки варто.
Тема нагару в циліндрах порушується тоді, коли падає потужність двигуна, піднімається витрата пального і оливи. Причиною цього може бути банальний знос поршнів, їхніх кілець і стінок циліндрів. Через це падає компресія в циліндрах і багато масла залишається в камері згоряння.
Вуглецеві і лакові відкладення в кільцевих канавках поршня обмежують рухливість кілець в них. Це призводить до втрати потужності і вгоранню масла.
Але є ще одна причина, не менше ймовірна – залягання кілець в канавках поршнів. Це трапляється через накопичення в цих місцях нагару – смолистих продуктів перегріву, горіння масла і палива. Про причини цього можна написати окрему статтю, а в нашому випадку важливо те, що нагар, забиваючи канавки, обмежує рухливість кілець в канавках.
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Через це кільця не ущільнюють як слід зону контакту поршень-циліндр і не знімають масло зі стінок останнього. Тобто двигун демонструє ті ж проблеми, що і при зносі.
Таким чином, очищення деталей циліндро-поршневої групи від нагару може замінити серйозний ремонт двигуна, пов'язаний з його розбиранням. Особливо приємно для власника те, що розкоксування можна зробити без розбирання мотора.
Способи видалення нагару з двигуна
Фахівці автосервісу розробили два основних способи очищення деталей двигуна від нагару: м'який, розтягнутий і більш жорсткий, прискорений. В обох випадках використовуються спеціальні препарати, які розм'якшують вуглецеві відкладення і сприяють їх видаленню з внутрішніх поверхонь разом з паливом, маслом і газами. При цьому очищаються не тільки поршні і кільця, але і вся система змащування.
У лівого поршня канавки чисті, лакові відкладення в них не заважають кільцям, але вуглецевий нагар (чорний) у верхній частині провокує прискорений знос циліндра. Cправа – новий поршень.
Препарати м'якої роботи – промивки – додаються, відповідно до інструкції, в масло за кілька сот кілометрів до його заміни. І поступово змиваючи відкладення, забирають їх разом з маслом в масляний фільтр або разом з відпрацьованими газами в вихлопну систему.
Прискорені промивки називають "п'ятихвилинками", оскільки їх додають в масло безпосередньо перед заміною і дають мотору попрацювати на суміші близько 5 хвилин. Цей спосіб більш ефективний, але деякі власники мають проти нього упередження. Нібито непомірно “злий” препарат може зірвати з внутрішніх деталей занадто великі фрагменти нагару, які можуть закупорити масляні канали або засмітити сідла випускних клапанів.
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А для найзапущеніших випадків досвідчені мотористи виробили ще одну технологію – до слова, узгоджену з експертами одного з найавторитетніших виробників автохімії.
Для особливо брудних моторів
Даний метод передбачає застосування промивання-“п'ятихвилинки” як найбільш концентрованого препарату. І він використовується в два етапи.
По-перше, упаковка ділиться на дві половини. Перша частина заливається рівними порціями в свічкові отвори кожного циліндра. Через пару хвилин двигун потрібно провернути кілька разів вручну – “кривим стартером” або за ведуче колесо з включеною передачею.
За допомогою медичного шприца в циліндри наливають рівні порції високоефективної промивки- "п'ятихвилинки". Процедура повторюється.
По-друге, потрібно знову розділити половину препарату на рівні частини за кількістю циліндрів, знову залити промивки через свічкові отвори і залишити двигун "відкисати” з свічками, вкрученими на своїх місцях для меншого випаровування. Через кілька годин, наприклад, на ранок свічки потрібно викрутити і, провертаючи коленвал за допомогою стартера, вигнати залишки промивання з циліндрів.
Після чого свічки остаточно повертаються на свої місця і автомобіль відправляється в пробіг на 30 – 40 км, під час якого потрібно підтримувати підвищені обороти двигуна – в діапазоні 3000-4000 об/хв.
У перші хвилини після розкоксування двигуна за інтенсивним методом з вихлопної труби виходить багато диму – згорає препарат-промивка.
Під час роботи двигуна на високих оборотах робоча суміш виносить з циліндрів розчинені відкладення і залишки забрудненого препарату. Кільця, активно рухаючись в своїх канавках, допомагають видаленню з них нагару. Після цього потрібно замінити масло і фільтр.
Після подвійного відмочування поршнів і циліндрів промивкою-”п'ятихвилинкою" двигуну потрібно дати попрацювати близько півгодини на 3000-4000 об/хв.
Для контролю результатів можна використовувати компрессометр або leak-тест – діагностику двигуна на витік повітря. На автомобілі Daewoo Lanos 1,5, який позував нам при написанні цієї статті, показники leak-тесту змінилися таким чином:
|
Номер цилиндра
|
Витік повітря до промивання, %
|
Витік повітря після
промивання, %
|
1
|
50
|
35
|
2
|
30
|
25
|
3
|
50
|
25
|
4
|
30
|
25
Таким чином, після розкоксування циліндро-поршневої групи двигуна Daewoo Lanos c пробігом близько 210 тис. км компресія в циліндрах вирівнялася. Після видалення нагару з поршнів її показники повернулися до природних значень, характерних для даної моделі двигуна при зазначеному пробігу.
Leak-тест показав позитивний результат промивання двигуна за інтенсивним методом: витік повітря з двох гірших циліндрів зменшився вдвічі, з двох кращих – на 17% в кожному.
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Майте на увазі, що заздалегідь знати справжню причину порушення компресії двигуна не можна: можливо, це знос, а можливо, всього лише відкладення нагару. Але все ж роботу з "лікування" двигуна варто почати саме з вищеописаної процедури розкоксування – навіть якщо вона виявиться марною, витрачена на неї сума непорівнянна з витратами на повноцінний ремонт. Який, можливо, вдасться скасувати або надовго відкласти.
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