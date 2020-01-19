Чтобы удалить нагар из цилиндров двигателя, вникать в глубокие технические вопросы автовладельцу совсем необязательно. Но когда встает вопрос об экономии десятка-другого тысяч гривен, поинтересоваться деталями все-таки стоит.

Тема нагара в цилиндрах поднимается тогда, когда падает мощность двигателя, поднимается расход топлива и масла. Причиной этому может быть банальный износ – поршней, их колец и стенок цилиндров. Из-за этого падает компрессия в цилиндрах и много масла остается в камере сгорания.

Углеродистые и лаковые отложения в кольцевых канавках поршня ограничивают подвижность колец в них. Это приводит к потере мощности и угоранию масла.

Но есть еще одна причина, не менее вероятная – залегание колец в канавках поршней. Это случается из-за накопления в этих местах нагара – смолистых продуктов перегрева и горения масла и топлива. О причинах этого можно написать отдельную статью, а в нашем случае важно то, что нагар, забивая канавки, ограничивает подвижность колец в канавках.

Читайте также: Как проверить двигатель: новая технология leak-тест

Из-за этого кольца не уплотняют как следует зону контакта поршень-цилиндр и не снимают масло со стенок последнего. То есть двигатель демонстрирует те же проблемы, что и при износе.

Таким образом, очистка деталей цилиндро-поршневой группы от нагара может заменить серьезный ремонт двигателя, связанный с его разборкой. Особенно приятно для владельца то, что раскоксовку можно произвести без разборки мотора.

Способы удаления нагара из двигателя

Специалисты автосервиса разработали два основных способа очистки деталей двигателя от нагара – мягкий, растянутый и более жесткий, ускоренный. В обоих случаях используются специальные препараты, которые размягчают углеродистые отложения и содействуют их удалению с внутренних поверхностей вместе с топливом, маслом и газами. При этом очищаются не только поршни и кольца, но и вся система смазки.

У левого поршня канавки чистые, лаковые отложения в них не мешают кольцам, но углеродистый нагар (черный) в верхней части провоцирует ускоренный износ цилиндра. Cправа новый поршень.

Препараты мягкой работы – промывки – добавляются, согласно инструкции, в масло за несколько сот километров до его замены. И постепенно смывая отложения, уносят его вместе с маслом в масляный фильтр или вместе с отработавшими газами – в выхлопную систему.

Ускоренные промывки называют “пятиминутками”, поскольку их добавляют в масло непосредственно перед заменой и дают мотору поработать на смеси около 5 минут. Этот способ более эффективный, но некоторые владельцы имеют против него предубеждение. Якобы не в меру “злой” препарат может сорвать с внутренних деталей слишком крупные фрагменты нагара, которые могут закупорить масляные каналы или засорить седла выпускных клапанов.

Читайте также: Как уничтожить двигатель: 6 верных способов

А для самых запущенных случаев опытные мотористы выработали еще одну технологию – к слову, согласованную с экспертами одного из авторитетнейших производителей автохимии.

Для особо грязных моторов

Данный метод предполагает применение промывки-”пятиминутки” как наиболее концентрированного препарата. И он используется в два этапа.

Во-первых, упаковка делится на две половины. Первая часть заливается равными порциями в свечные отверстия каждого цилиндра. Через пару минут двигатель нужно провернуть несколько раз вручную – кривым стартером или за ведущее колесо при включенной передаче.

При помощи медицинского шприца в цилиндры наливают равные порции высокоэффективной промывки-”пятиминутки”. Процедура повторяется.

Во-вторых, нужно снова разделить оставшуюся половину препарата на равные части по количеству цилиндров, снова залить промывку через свечные отверстия – и оставить двигатель “откисать”, завернув свечи на свои места для меньшего испарения. Через несколько часов – например, наутро – свечи нужно выкрутить и, проворачивая коленвал при помощи стартера, выгнать остатки промывки из цилиндров.

После чего свечи окончательно возвращаются на свои места и автомобиль отправляется в пробег на 30 – 40 км, во время которого нужно поддерживать повышенные обороты двигателя – в диапазоне 3000 – 4000 об/мин.

Первые минуты после раскоксования двигателя по интенсивному методу из выхлопной трубы выходит много дыма – сгорает препарат-промывка.

Во время работы двигателя на высоких оборотах рабочая смесь выносит из цилиндров растворенные отложения и остатки загрязненного препарата. Кольца, активно двигаясь в своих канавках, помогают удалению из них нагара. После этого нужно заменить масло и фильтр.

После двойного отмачивания поршней и цилиндров промывкой-”пятиминуткой” двигателю нужно дать поработать около получаса при 3000 – 4000 об/мин.

Для контроля результатов можно использовать компрессометр или leak-тест – диагностику двигателя по утечке воздуха. На автомобиле Daewoo Lanos 1,5, который позировал нам при написании данной статьи, показатели leak-теста изменились таким образом:

Номер цилиндра Утечка воздуха до промывки, % Утечка воздуха после промывки, % 1 50 35 2 30 25 3 50 25 4 30 25

Таким образом, после раскоксования цилиндро-поршневой группы мотора Daewoo Lanos c пробегом около 210 тыс. км компрессия в цилиндрах выровнялась. Ее показатели после удаления нагара с поршней вернулись к естественным значениям, характерным для данной модели двигателя при указанном пробеге.

Leak-тест показал положительный итог промывки двигателя по интенсивному методу: утечка воздуха из двух худших цилиндров уменьшилась вдвое, из двух лучших – на 17 % в каждом.

Рекомендация Авто24

Имейте в виду, что заранее знать истинную причину нарушения компрессии двигателя нельзя: возможно, это износ, а возможно, всего лишь отложения нагара. Но все же работу по “лечению” двигателя стоит начать именно с вышеописанной процедуры раскокосования – даже если она окажется напрасной, затраченная на нее сумма несоизмерима с расходами на полноценный ремонт. Который, возможно, удастся отменить или надолго отложить.

Читайте также: Что покажет компьютерная диагностика двигателя перед покупкой