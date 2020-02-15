Многие из нас привыкли объяснять неполадки двигателя качеством топлива – дескать, сами знаете, чего ждать от нашего бензина. А в самом деле – чего? Чем плох плохой бензин и как он влияет на работу мотора?

Времена меняются, и вместе с ним понятие “плохой бензин” тоже. Какое топливо считается некачественным в наше время? И в самом ли деле плохой бензин так влияет на работу и долговечность силового агрегата?

Повышенное нагарообразование, разрушение поршней, залегание колец – распространенные последствия постоянной езды на низкокачественном топливе.

Мы еще помним времена, когда плохим считался бензин с чешуйками ржавчины и сильно заниженным октановым числом. Из-за него забивался карбюратор и “стучали пальцы” под капотом. В наше время критерии качества другие – как и последствия отступления от них.

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Октановое число

Отклонения “вниз” от заявленной цифры в наше время относительно редки, да и нынешние двигатели с электронным управлением впрыска старательно нивелируют последствия возможных отклонений, исключая детонацию.

Содержание серы

В старые добрые времена на этот показатель мало кто обращал внимание, но сегодня он жестко ограничен стандартами. И каждый знает: там, где много серы, там ускоренный износ силового агрегата (в первую очередь коррозионный) и повышенная токсичность отработавших газов. При этом именно по содержанию серы чаще всего имеют отклонения современные низкокачественные бензины.

Октаноповышающие присадки

Для повышения октанового числа в бензины добавляют различного рода антидетонаторы. В бензине низкого качества использованы самые дешевые присадки, в частности – с содержанием железа (ферроцены). Если норма этого вещества в топливе будет превышена, железо будет осаждаться на свечах. В результате – некорректная работа зажигания, пропуски, перерасход топлива.

Красные свечи – признак периодической работы мотора на бензине с ферросодержащими присадками. Свечи быстро выходят из строя.

Перебор с другими дешевыми присадками-антидетонаторами приводит к изменению скорости сгорания рабочей смеси, что ощущается водителем как падение крутящего момента двигателя. По этой же причине может перегреваться выпускной тракт и детали поршневой группы двигателя вплоть до оплавления деталей.

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Еще одно побочное явление от экономии на антидетонационных присадках – повышенное загрязнение двигателя отложениями, которые приводят к падению мощности, преждевременному износу цилиндро-поршневой группы и нарушениям в работе клапанов.

Из-за отложений нагара на деталях двигателя ускоряется его износ и ухудшаются мощностные показатели.

Ароматические углеводороды

Превышение доли этих веществ в составе топлива приводит к повышенному нагарообразованию в цилиндрах и повышению токсичности выхлопа. Отдельно нормируется такое вещество как бензол – превышение его количества в бензине чревато чрезмерной токсичностью и снова таки ухудшением экологических показателей.

Рекомендация Авто24

Самый простой способ – покупать топливо только на уважаемых брендовых АЗС. Конечно, качество топлива на них от партии к партии и от региона к региону тоже может отличаться, но в среднем по ключевым параметрам качество все равно будет надлежащим. Цена будет выше, чем на простеньких заправках, но учтите, что надбавка к цене на фирменных станциях тратится нефтетрейдерами не только на повышение качества топлива, но и на высокий сервис. Который можно считать приятным бонусом к высокому качеству горючего.

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