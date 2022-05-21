Невеликий розмір транспортного засобу не означає, що він не здатен створити великих проблем власнику. Але витрачати кошти на ремонт “дрібноти” шкода подвійно. Тим більше, якщо скутер купується під час війни як вимушена заміна автомобілю. “Авто 24” підкаже, як обрати гідний екземпляр скутер.

Головна проблема вибору скутера у тому, що в переважній більшості випадків йдеться про вторинний ринок – оскільки нові скутери коштують чимало. Але, незалежно від того, новий чи вживаний мопед (дозволимо собі і такий термін) ви обираєте, ви перш за все маєте визначитися з кількома базовими параметрами.

Діаметр коліс важливий для скутера, який експлуатується на неідеальних дорогах: чим більше – там краще. Але доступні моделі мають лише 10 дюймів.

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Місткість та розміри . Навіть в межах одного літражу моторчика скутери бувають різних розмірних класів. Є геть легкі одномісні, а є більш поважні – з двомісним сидінням та ходовою частиною, придатною не лише для гладкого асфальту. У більшості моделей 10-дюймові колеса, але для поганих доріг краще більші – 12-дюймові.

Об’єм двигуна. Об’єм двигуна напряму відбивається на динаміці руху та ціні транспортного засобу. В скутерів бувають двигунці на 50, 80 , 100, 150 та 200 кубічних сантиметрів. В деяких країнах Європи для керування транспортним засобом з мотором 50 кубиків не потрібне водійське посвідчення, але в Україні “права” та реєстрація потрібні для будь-якого бензинового мопеда. Теоретично, більш літражний мотор має більший ресурс, але до вживаного скутера цю теорію застосувати складно.

Сидіння одномісного скутера іноді називають полуторним: воно завелике для однієї людини, але двом дорослим воно замале

Тип двигуна . На мототехніці бувають двигуни двотактні та чотиритактні. Не вдаючись у подробиці: двотактний дешевший, потужніший та простіше в ремонті – але споживає більше бензину. А чотиритактний, відповідно, менше “їсть” та менше забруднює атмосферу. Чим сучасніше мопед, тим більше ймовірність, що на ньому стоятиме чотиритактний двигун. Проте, у нашому випадку головне не тип двигуна, а його стан.

Тип “кузову”. Формфактор впливає на зручність користування: наявність багажників (внутрішній і зовнішній), кошика, захист від зустрічного потоку повітря, профіль сидіння та інші дрібниці. Щодо дизайну – у лідерів ринку є лінійки скутерів у ретростилі. За характеристиками та комфортом вони цілком сучасні, але за вінтажні риси у стилі доведеться трохи доплатити.

Є категорія скутерів зі спортивним ухилом. У них динамічні мотори та великий потенціал для тюнінгу, але проблеми з апетитом та практичністю.

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Марка. При купівлі вживаного скутера це один з ключових моментів. Техніка європейських мотобрендів найдорожча, але в Україні вона практично відсутня. Так само рідко продаються у нас скутери корейських марок. Китайські моделі найдешевші, але купувати їх у стані “з пробігом” радимо лише фанатам зі слюсарними навичками та обмеженим бюджетом. Однозначно хороша продукція японських брендів – Honda, Yamaha, Suzuki. Власне, у первинному, новому вигляді їх складно назвати доступними. Але ціну на них збиває величезна пропозиція на вторинному ринку та поважний вік абсолютної більшості екземплярів, які, проте, зберігають свою практичність навіть на фоні нових скутерів конкурентів.

Як перевірити скутер

Звісно, усі приховані проблеми при огляді перед покупкою виявити неможливо. Але є зовнішні ознаки, які майже гарантовано свідчать про те, що скутер бував у бувальцях і що його механізми зазнавали надмірних навантажень.

Модний італійський скутер Vespa 946 виконано в ретростилі. Він має двигун 125 або 150 куб.см, ціна в Європі 9 тис. євро.

Не варто купувати мопед з такими симптомами:

Розбите пластикове облицювання. У якісних моделей пластик міцний, і коли вже він розтріскався, значить, скутер отримував жорсткі удари. Які могли пошкодити не лише облицювання, а й вузли і агрегати – в першу чергу підвіску, елементи керування. Подряпини від падінь до уваги можна не брати – двоколісна машина може завалитися навіть у найакуратнішого водія. До речі, пластик – одна з найдорожчих частин скутера.

Зайві звуки . Різкі, дзвінкі, неритмічні та виокремлені на загальному фоні звуки з двигуна найчастіше свідчать про велику проблему. Підвіска, якщо погойдати скутер вагою власного тіла, має працювати взагалі беззвучно.

Нештатний фільтр двигуна . Майстри з ремонту мототехніки радять остерігатися двигунів, в яких встановлено нештатний повітряний фільтр, зокрема, так званий “нульовик”. Ніхто не може гарантувати, що такий “тюнінговий” пристрій затримує усі мікроскопічні частинки – при тому що вони працюють як абразив, і ніхто не знає, наскільки зносився двигун за їхньою “допомогою”.

“Вісімка” на колесі. Взагалі-то погнути обід або диск брендового скутера не так вже і просто. Тож якщо пошкодження колеса вже є, значить, ним “зловили” добрячу яму або бордюр, і відмітки про це могла отримати і ходова. Тож або вивчайте стан передньої вилки та задньої підвіски – або відразу переходьте до знайомства з наступним екземпляром.

Подряпини знизу та ззаду. Скутер призначений для рівних міських вулиць, але молоді “гонщики” не згодні з цим – і часто штурмують на своїх “конячках” бордюри та путівці, а ще ганяють на задньому колесі. Це надмірно навантажує раму, підвіску та трансмісію. Скутер може сам “розповісти” вам про такі знущання з боку попереднього власника: шукайте великі подряпини знизу рами, на глушнику та задньому крилі.

Вживаний скутер треба опробувати на ходу і уважно обдивитися усі його агрегати: проблемні місця видають себе патьоками оливи, подряпинами та люфтами.

Веде вбік. Якщо під час тест-драйву ви помітили, що двоколісну машину тягне вбік – це може говорити про зігнуту передню вилку або раму. Щоправда, є ще одна причина – зношені втулки підвіски двигуна, але винести вердикт може лише досвідчений майстер.

Нерідна проводка. Заплутані нештатні дроти майже обов’язково свідчать, що з електрикою певні проблеми. Схема у скутера нескладна, але після неграмотних втручань і заміни компонентів будуть проблеми під час наступних ремонтів.

Не оригінал. Велика кількість нових запчастин на скутері – сигнал тривоги. Адже для ремонту “на продаж” часто купують дешеві китайські деталі – красиві зовні, але недовговічні.

Рекомендація “Авто 24”

Поставтеся до вибору ретельно. Слід остерігатися екземплярів, які пережили багато ремонтів у кустарних умовах – і надійність, і подальша ремонтоздатність їх буде дуже сумнівною. Біда у тому, що скутери, на відміну від автомобіля, часто беруться ремонтувати геть неграмотні “кулібіни”, аж до підлітків. Тому краще придбати скутер старшого віку та неактуального покоління, проте у “заводській” комплектації, аніж молодий, але з багатою історією втручань у конструкцію.

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