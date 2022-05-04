Під час війни у велосипеда виявилася низка переваг, що вигідно відрізняє його від інших видів транспорту. Проте є і суттєві недоліки.

Найголовніша перевага велосипеду у теперішній непростий час – відсутність споживання пального. Цей транспортний засіб або спортивний снаряд (кому як зручніше) можна вважати найавтономнішим, адже він взагалі не залежить від зовнішніх джерел енергії.

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Ті, хто незнайомі з велосипедом, певно, думають про болючість їзді дорогами з вибоїнами. Насправді велосипед здатен значно краще, ніж авто, об’їжджати вибоїни. Тобто, велосипед здатен “виціджувати” залишки рівного дорожнього полотна. Щоправда, з ризиком для самого велосипедиста, адже не всі автомобілісти можуть передбачити подібні маневри.

У випадку ж значного руйнування шляхопроводів велосипед можна просто перенести в руках. Наприклад, під час евакуації з Ірпеня люди переносили велосипеди в руках через напівзруйнований міст.

Велосипед в теорії можна використовувати для перевезення багажу, але його об’єм і вага дуже обмежені.

Завдяки своїй компактності велосипед можна паркувати в приміщеннях, захищаючи цим даний спортінвентар не лише від крадіжок, а й від ризику пошкодження у разі обстрілу.

Завдяки малим габаритам і виключній маневреності можливо просочуватись не тільки через проїзди, а й через піші проходи.

Недоліки:

Якщо розглядати велосипед як вид транспортного засобу, то він є однією з найуразливіших форм, наряду з мопедами та мотоциклами: дуже висока травматичність при ДТП.

Також велосипед не найкращий транспорт для евакуації, оскільки, щоб проїхати на ньому хоча б сотню кілометрів, потрібно мати дуже гарну фізичну форму. Тобто бути спортсменом. Звичайній людині це не під силу.

Втім, якщо розглядати велосипед як спортивний снаряд, то користі від нього буде значно більше, адже з кожним разом можна долати все більшу відстань.

Ще один недолік – вразливість шин. Воєнні дороги мають чимало небезпек для тонких велосипедних коліс. Пробити тоненьку велосипедну шину дуже просто у порівнянні з більш жорстокою мопедною, мотоциклетною або автомобільною.

Рекомендації велосипедисту в умовах воєнного стану: