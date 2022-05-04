Во время войны у велосипеда оказался ряд преимуществ, что выгодно отличает его от других видов транспорта. Однако есть и существенные недостатки.

Самое главное преимущество велосипеда в настоящее непростое время – отсутствие потребления горючего. Это транспортное средство или спортивный снаряд (кому как удобнее) можно считать наиболее автономным, так как оно вообще не зависит от внешних источников энергии.

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У тех, кто не знаком с велосипедом, вероятно, иногда возникает мысль о болезненности езды по дороге с выбоинами. На самом деле велосипед способен значительно лучше, чем автомобиль, объезжать выбоины. То есть, велосипед способен “выцеживать” остатки ровного дорожного полотна. Правда, с риском для самого велосипедиста, так как не все автомобилисты могут предусмотреть подобные маневры.

В случае значительного разрушения путепроводов велосипед можно просто перенести в руках. Например, во время эвакуации из Ирпеня люди переносили велосипеды в руках через полуразрушенный мост.

Велосипед в теории можно использовать для перевозки багажа, но его объем и вес очень ограничены.

Благодаря своей компактности велосипед можно парковать в помещениях, защищая этим данный спортинвентарь не только от краж, но и от риска повреждения в случае обстрела.

Благодаря малым габаритам и исключительной маневренности – можно просачиваться не только через проезды, но и через пешие проходы.

Недостатки:

Если рассматривать велосипед как вид транспортного средства, то он является одной из самых уязвимых форм, наряду с мопедами и мотоциклами: очень высока травматичность при ДТП.

Также велосипед не самый лучший транспорт для эвакуации, поскольку чтобы проехать на нем хотя бы сотню километров, нужно иметь очень хорошую физическую форму. То есть быть спортсменом. Обычному человеку это не под силу.

Впрочем, если рассматривать велосипед как спортивный снаряд, то толку от него будет гораздо больше, ведь с каждым разом можно преодолевать все большее расстояние.

Еще один недостаток – уязвимость шин. Военные дороги представляют целую кучу опасностей для тонких велосипедных колес. Пробить тоненькую велосипедную шину очень просто по сравнению с более жестокой мопедной, мотоциклетной или автомобильной.

Рекомендации велосипедисту в условиях военного положения: