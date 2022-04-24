Электрический транспорт словно создан для разведчиков – его не слышно, он имеет высокую скорость, достаточную мощность, может ездить вне дорог и не "светится" в приборах ночного видения.

Многие военные эксперты говорят, что эта война – логистическая. То есть, кто лучше организует транспортировку техники и военных, у того и преимущество. В ВСУ преимуществ больше, потому что мы на своей земле, где помогает каждый камешек. Не говоря о людях или частном бизнесе. К примеру, тернопольский производитель электробайков Eleek создал для армии не только специальную версию электровелосипеда, но и производит мощные "павербанки" для армии.

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Сергей Волощенко протестовал "армейскую" версию электробайка Eleek Atom. Он несколько мощнее гражданского, однако имеет определенные упрощения. К примеру, отсутствуют вспомогательные педали. Характеристики же байка очень серьезные – он имеет запас хода в 150 км на шоссе и 100 км – на бездорожье. Это очень много (по сравнению с запасом хода первого Nissan Leaf), а для разведчика помогает выполнить несколько секретных задач.

Больше о военной версии электробайка Eleek Atom – в видео:



Реквизиты для помощи на изготовление электробайков для ВСУ:

Гривна:

ФЛП Рудакевич Павел Зиновьевич

код ЕГРПОУ 3043303959

Р/р UA703387830000026004055112139

ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" г. Тернополь

МФО 338783

Гривневая карта ПриватБанк:

5169 3600 0250 3716

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IBAN: UA363052990000026207751889376

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BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK,

1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

Purpose: Charitable help

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