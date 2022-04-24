Электрический транспорт словно создан для разведчиков – его не слышно, он имеет высокую скорость, достаточную мощность, может ездить вне дорог и не "светится" в приборах ночного видения.

Многие военные эксперты говорят, что эта война – логистическая. То есть, кто лучше организует транспортировку техники и военных, у того и преимущество. В ВСУ преимуществ больше, потому что мы на своей земле, где помогает каждый камешек. Не говоря о людях или частном бизнесе. К примеру, тернопольский производитель электробайков Eleek создал для армии не только специальную версию электровелосипеда, но и производит мощные "павербанки" для армии.

Также по теме тест-драйв баги для украинской армии

Сергей Волощенко протестовал "армейскую" версию электробайка Eleek Atom. Он несколько мощнее гражданского, однако имеет определенные упрощения. К примеру, отсутствуют вспомогательные педали. Характеристики же байка очень серьезные – он имеет запас хода в 150 км на шоссе и 100 км – на бездорожье. Это очень много (по сравнению с запасом хода первого Nissan Leaf), а для разведчика помогает выполнить несколько секретных задач.

Больше о военной версии электробайка Eleek Atom – в видео:


Реквизиты для помощи на изготовление электробайков для ВСУ:
Гривна:

  • ФЛП Рудакевич Павел Зиновьевич
  • код ЕГРПОУ 3043303959
  • Р/р UA703387830000026004055112139
  • ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" г. Тернополь
  • МФО 338783

Гривневая карта ПриватБанк:

  • 5169 3600 0250 3716
  • В назначении платежа указывайте "Благотворительная помощь"

Currency: USD

  • BENEFICIARY: Pavlo Rudakevych, index 46012, Ukraine
  • IBAN: UA613052990262076400928145689
  • ACCOUNT: 5168 7450 3128 5536
  • BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK,
  • 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
  • SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X
  • Purpose: Charitable help

Currency: EURO

  • BENEFICIARY: Pavlo Rudakevych, index 46012, Ukraine
  • IBAN: UA363052990000026207751889376
  • ACCOUNT: 5168 7427 2014 4173
  • BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK,
  • 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
  • SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X
  • Purpose: Charitable help

https://wise.com/ and PayPal
USD and EURO

  • ACCOUNT: t679008753@gmail.com
  • Purpose: Charitable help