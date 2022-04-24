Электрический транспорт словно создан для разведчиков – его не слышно, он имеет высокую скорость, достаточную мощность, может ездить вне дорог и не "светится" в приборах ночного видения.
Многие военные эксперты говорят, что эта война – логистическая. То есть, кто лучше организует транспортировку техники и военных, у того и преимущество. В ВСУ преимуществ больше, потому что мы на своей земле, где помогает каждый камешек. Не говоря о людях или частном бизнесе. К примеру, тернопольский производитель электробайков Eleek создал для армии не только специальную версию электровелосипеда, но и производит мощные "павербанки" для армии.
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Сергей Волощенко протестовал "армейскую" версию электробайка Eleek Atom. Он несколько мощнее гражданского, однако имеет определенные упрощения. К примеру, отсутствуют вспомогательные педали. Характеристики же байка очень серьезные – он имеет запас хода в 150 км на шоссе и 100 км – на бездорожье. Это очень много (по сравнению с запасом хода первого Nissan Leaf), а для разведчика помогает выполнить несколько секретных задач.
Больше о военной версии электробайка Eleek Atom – в видео:
Реквизиты для помощи на изготовление электробайков для ВСУ:
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